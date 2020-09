“Nunca se había visto una investigación por una OPS, solo en esta administración”: Dau

En las últimas semanas la administración de Salvemos Juntos a Cartagena ha estado bajo la lupa de la Contraloría Distrital por supuestas irregularidades en el contrato de prestación de servicio y apoyo a la gestión de alta confianza que ostenta la primera dama del Distrito, Cynthia Pérez Amador.

Ayer se conoció que el ente de control abrió un juicio de responsabilidad fiscal, y dio traslado a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se investigue a funcionarios de la Alcaldía de Cartagena, tras dejar en firme un informe donde se advierte de un presunto detrimento patrimonial en que se habría incurrido con dicho contrato. (Lea aquí: Abren juicio de responsabilidad fiscal por contrato de Cynthia Pérez)

De acuerdo con los hallazgos, este contrato además no cumpliría con criterios de prestación de servicios especializados de alta confianza, ya que Pérez Amador no tiene titulo profesional ni la experiencia requerida.

Además, la Fiscalía la estaría investigando luego de una denuncia en la que se advierte que supuestamente presentó un certificado laboral falso.

Tras esto, hoy el alcalde, en una rueda de prensa para hablar de las acciones de la Policía contra la delincuencia, defendió la labor de Pérez Amador, recordando que es la persona en la que él más confía y por tanto es razón suficiente para tener el contrato.

“Cynthia Amador es una persona de mi absoluta confianza, hay cosas de la administración de Cartagena en que yo no confío más que en Cynthia para discutir y pedirle consejos, eso la califica para tener un contrato de alta confianza. Por el hecho de que sea negra, que venga de vivir en el barrio El Reposo, por el hecho de no tener un título universitario, no se les puede estigmatizar, es una persona muy valiosa, independiente de que no tenga lo títulos que requerirían para una OPS de tanto valor, ella cumple de sobra con los requisitos para un contrato de alta confianza”, aseguró el mandatario.

Sobre la supuesta falsedad de documento, Dau indicó que espera que no sea así, pero que, si llega a ser cierto, esto no invalidaría el contrato, pues este no requiere acreditar experiencia.

“Lo que Cynthia tiene es un contrato de alta confianza, no necesita ciertos títulos, tampoco requiere acreditar experiencia, solo que yo diga porqué es de alta confianza, entonces, Dios quiera que no sea cierto, pero si llega a ser cierto, para nada invalidaría el contrato de alta confianza que ella tiene, no habría detrimento alguno al patrimonio”.

Agregó que él no revisa documentos sino el área de Talento Humano. “No soy quien revisa la documentación, eso lo hace Talento Humano, y fue debidamente recibido en el mes de enero, siendo la directora Martha Carvajal”. (Le recomendamos: “La administración ha actuado conforme al derecho”)

“Quieren sacarlo del poder”

El alcalde aseguró también que le resulta extraño que el Distrito de Cartagena siempre ha tenido un gran número de contratos por OPS y nunca se les investigó, pese a que varios de estos eran “ficticios”.

“Son miles y miles de OPS que daban los ‘malandrines’, los politiqueros sinvergüenzas año tras año, daban OPS ficticias, donde no venían a trabajar. Como dijo el exalcalde, Sergio Londoño, había pico y placa de OPS en la Alcaldía, unos que venían a trabajar el lunes, otros el martes, miércoles, jueves y viernes. Había más OPS en las diferentes dependencias que escritorios, había OPS que nadie conocía, existían OPS con unas cifras escandalosas, nunca jamás se había visto una investigación por OPS hasta cuando llegó la administración Salvemos Juntos a Cartagena, en cabeza de William Dau”.

Dau manifestó que desde su llegada al Palacio de la Aduana son varias las denuncias que han hecho sus opositores en contra de su administración, con el fin de “quitarles el poder”.

“Los malandrines están sangrando, están asfixiados, no saben cómo hacer para sacar a esta administración del poder. No hay un solo nombramiento, no hay un solo contrato, un solo decreto que salga de esta administración distrital que no lo cojan con lupa y comiencen a ver cómo le encuentran tres patas al gato para salir con sus calumnias y denuncias, esto lo hacen porque como yo siempre he dicho, los órganos del Estado comen del mismo plato, en este caso los órganos de control están al servicio de los malandrines, y este es el caso de la investigación contra Cynthia”.