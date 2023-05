Petro habla de “golpe blando” y Consejo de Estado le responde

“Las decisiones proferidas por esta Corporación, no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso. Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público”, se lee en el comunicado del alto tribunal.

Además, aclararon que las dos decisiones que han tomado recientemente, la del Contralor y la del presidente del Senado, no han estado motivadas por intereses políticos. Le recomendamos: Petro defiende a Laura Sarabia y cuestiona a los medios de comunicación

Ante esta declaración, el Consejo de Estado respondió al mandatario y manifestó que en realidad esas palabras no parecen tener una relación directa con lo ocurrido en las últimas semanas porque “la Corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señalada”.

May 29 - 00:00

May 28 - 17:20

May 29 - 00:00

Y a la defensa de esa independencia judicial se sumó el fiscal Francisco Barbosa quien dijo: “Yo creo que Gustavo Petro es un irresponsable. Es un tipo que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad. Y no lo ha asumido con responsabilidad porque es que uno no ataca a la rama judicial del poder público. Respaldo total al Consejo de Estado”.