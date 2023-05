Petro y Bukele en una misma encuesta en Colombia, ¿es útil o riesgoso?

Al respecto, César Valderrama, presidente y miembro fundador de Datexco, aseguró que el sondeo no se especializó en algún tipo de contraste polarizador entre los dos presidentes. “Cada pregunta es independiente y evalúan eventos independientes. Son los medios haciendo su análisis los que lo contrastan y sacan sus propias conclusiones. No consideramos que sea relevante comparar a Petro con Bukele”, aseveró.

Para Yann Basset, doctor en ciencia política y docente de la Universidad del Rosario, esta encuesta sugiere un concurso de popularidad que no viene al caso. “Son países diferentes. No veo la relevancia de despertar polémicas entre los dos mandatarios ni para qué es relevante preguntar en Colombia sobre mega cárceles extranjeras”, puntualizó.

Frente a la pregunta: ¿Le gustaría para Colombia, un presidente como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele?, el 55% respondió que “sí” y el 26% manifestó que “no”. El 19% restante apeló por las opciones de “no sabe” y “no responde”. El derechista Bukele, siempre “en línea” en su Twitter, no tardó en compartir los resultados de Datexco aplaudiendo los porcentajes a su favor.

No han pasado muchas horas desde que se conocieron los datos de la más reciente versión del sondeo Opinómetro de la firma Datexco, realizado para W Radio, en el que un 58% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras que solo el 32% aprueba su gestión. (Lea: Bukele, ¿mesías o bomba de tiempo?)

Del papel de los medios de comunicación, Basset también insta a que no fomenten, por cuestiones de tráfico, sensacionalismo o clickbait, las polémicas y peleas de egos entre los dos presidentes latinoamericanos.

¿El sondeo polariza?

Tanto Betancourt como Basset no recuerdan una encuesta similar a la de Datexco en la que se incluya en el mismo paquete a un presidente colombiano con un mandatario foráneo; sin embargo, para el académico francés no hay riesgos de propiciar la polarización en el país ni que Datexco le esté haciendo el juego político, el mandado, a la oposición política a Gustavo Petro. “Lo único que veo es un juego de provocar polémica de forma efectista y llamativa en la opinión pública, pero no veo riesgos relevantes”, afirmó Basset.

Para Valderrama, los estudios de opinión de Datexco no son un juego. “Evidencian el pensamiento de una población, para este caso los colombianos. Simultáneamente fueron indagados por dos temas diferentes, el uno asociado con la favorabilidad del Petro y, de otro lado, se indagó por la favorabilidad de Bukele”, expuso.