¿Por qué Roy Barreras “huele mal”?, según Gustavo Bolívar

A inicios de julio, una serie de tuits del senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien desde siempre ha sido uno de los más cercanos al presidente electo, Gustavo Petro, llamaron la atención. Pues, para muchos, dan cuenta de desacuerdos en el petrismo.

“Cambio sí, pero no a cualquier precio. Cambio sí, pero no con cualquiera. Reconciliación sí, pero sincera, no por intereses. Un contralor, elegido por políticos tradicionales, jamás vigilará los recursos de la Nación, Gobernaciones y Alcaldías. Llegan a tapar robos de sus amigos y a llenar de burocracia la entidad para pagar favores. Tenemos mayorías. Podemos elegir alguien honesto. No le fallemos a Colombia”, expresó Bolívar.

Y siguió recalcando: “Nunca en la historia, los movimientos alternativos tuvimos mayorías para elegir un contralor honesto, que persiga corruptos sin deberles nada. Hoy tenemos esa oportunidad. Pido a mis compañeros del Congreso que me ayuden a tumbar la convocatoria amañada. Cuidemos el Pacto Histórico”.

La denuncia

Pero seguía la incertidumbre a qué se refería el político, hasta que hoy trinó: “Huele mal Roy Barreras. Está en campaña por una candidata del actual contralor, Felipe Córdoba, para garantizar el tapen tapen, 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado para abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden”. Y así, se cortó el listón de la discordia.

Bolívar pidió al presidente del Senado que convoque una Comisión Accidental para presentar una nueva lista de elegibles al cargo de Contralor. “La actual no cumple con cuota de género, fue convocada fuera de tiempo, no se respetaron puntajes altos y hay candidatos investigados por corrupción. 21 congresistas del Pacto Histórico firmamos la solicitud. Supe que una candidata a contralora que estuvo en el retiro legislativo del Pacto Histórico en Medellín buscando votos. Ojalá mis compañeros no caigan. Elegir alguien de esa lista es miserable con la gente que pide a gritos un cambio”, señaló el senador.

“Vuelve de Miami”

Por su parte, el próximo presidente del Senado, Roy Barreas, le respondió a los señalamientos. “Apreciado Gustavo. He evitado, por el bien del éxito del gobierno de Gustavo Petro, responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato a la Contraloría General. He dicho que lo revisaré jurídicamente”.

No obstante, entre la cordialidad dejó ver cierta tensión: “Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir”, tuiteó Barreras.

¿Quién es el “Florero de Llorente”?

Gustavo Bolívar se refiere a María Fernanda Rangel Esparza, una de las diez candidatas en la lista sobre la que el nuevo Congreso deberá elegir contralor general, y una de las dos únicas mujeres que se encuentran en ese listado. Se trata de una alta funcionaria de la Contraloría, directora de la Dirección, Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari). Su jefe inmediato es el contralor general Felipe Córdoba. Ha estado envuelta en algunas polémicas. En una de ellas se dijo que supuestamente había estado involucrada en el caso de corrupción del senador Mario Castaño; sin embargo, la Fiscalía desestimó que fuera así”, evidenció la revista Semana.