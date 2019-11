Primer cara a cara entre alcalde electo y Concejo

“A partir del primero de enero, trabajemos por el beneficio de Cartagena. Estoy dispuesto a dejar atrás actuaciones pasadas del Concejo, siempre y cuando piensen en Cartagena, trabajemos mancomunadamente. No busco hacerles oposición ni que ustedes me hagan oposición a mí. Procuremos ir a las buenas por el bien de Cartagena. Vamos a trabajar mancomunadamente para mover a Cartagena hacia el sigo XXI”, les dijo Dau a los concejales.

Así mismo, señaló que no aceptará fichas de financistas políticos en el Distrito durante su gobierno, luego que el concejal Pión señalara que la corrupción no solo estaba en lo público, sino también en lo privado. “Cuando dicen que la corrupción no solo está en el sector público, sino en el privado, sí. Por eso es que hay personas tras bambalinas, los financistas de las campañas políticas. Gente como Vicente Blel, como William Montes; yo sé que ustedes tienen sus vínculos con esta gente; como el Turco Hilsaca o como Juancho García. A todos ellos los voy a erradicar de la administración distrital, duélale a quien le duela. Es un mandato que he recibido del pueblo cartagenero y es algo que voy a cumplir”, advirtió a los concejales, varios de los cuales manifestaron inquietudes y señalaron proyectos a los que había que estar pendiente.

En la reunión también intervino Mónica Fadul. La dirigente gremial confesó que pensó mucho junto a su familia la propuesta de Dau, quien la calificó como una de las pocas personas en las cuales confía. “Jamás en mi vida hubiera esperado alguien que me conoce de cerca, verme en esta posición. Como me dice Pión, que yo soy la concejal 20 porque pasó en las sesiones del Concejo. Estoy casi de salida, me acerco a pasos agigantados a la jubilación, pero hay momentos en la vida que obligan y esa fue la discusión que me hice. Acepté bajo varias premisas y es que somos efímeros; vamos a morir y puedo no despertar. Uno no se las sabe todas. La ciudad no es del que manda, sino de todos los ciudadanos. Vamos a construir ciudad. El poder sirve para hacer bien (...) Tengo ilusiones como ustedes con el alcalde Dau. Quiero que las mediciones que nos califican tan maluco aparezcan que estemos más conectados gobierno y Concejo con la ciudad. Eso es responsabilidad de todos y tengo ilusión que eso acontezca año tras año. Vengo a construir, acepten la invitación a sobre lo bueno seguir construyendo y lo malo corregirlo. No va a haber una vara de virtud. Espero no defraudar esas manifestaciones de cariño”, explicó Fadul.