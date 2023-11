¿Quién es Luz Marina Paria? La mayor votación al Concejo de Cartagena

“Decir que soy una desconocida o una sorpresa electoral lo considero injusto, pues hace 30 años que hago trabajo social en todos los barrios de Cartagena. Soy una mujer común y corriente con bastante experiencia en lo público en diferentes dependencias como las Secretarías de Educación, Participación, en el PES Pedro Romero, entre otras entidades de corte social. Además, fui alcaldesa de la Localidad 2. Yo no soy una aparecida, la gente me conoce recorriendo las calles de la ciudad, y por eso conozco de primera mano los problemas de la ciudad”, expuso la nueva concejala de la Alianza Social Independiente.

¿Y por qué meterse en esta “vaca loca” a estas alturas de su vida?

Precisamente porque quiero poner toda esa experiencia al servicio de la gente desde el Concejo. Con humildad expongo que fue muy fácil para mí visitar las comunidades con mi campaña, pues en cada barrio, esquina o casa me encontraba con personas que, de forma anecdótica, me recordaban cómo los ayudé de alguna manera en estas tantas décadas de labor social. Por eso no generé resistencia. Es el momento de las mujeres, de las madres cabeza de familia, de las abuelas.

Eso suena bonito, pero, ¿cómo logra uno alcanzar la mayor votación frente a candidatos con amplio recorrido político y recordación para bien o para mal en la gente?

Conversando con la gente. Llevando un mensaje de amor, de unidad, de construcción colectiva, de que es posible hacer una política diferente; y así construir la Cartagena que soñamos.

Pero tuvo vallas políticas en sectores que cuestan un ojo de la cara... ¿Cómo financió su campaña?

Yo me preparé durante estos 30 años para este proyecto. Mi campaña fue financiada con recursos propios y con los de mi familia y amigos que juntamos lo necesario para sacar adelante este proyecto, esta candidatura diferente.

¿Y entre esas personas está Alexis Valerio, (tesorero departamental de la Gobernación de Bolívar y un líder político dentro del grupo de la Casa Blel)?

Claro que sí, Él es mi sobrino. Sus aportes los hizo como mi familiar y no como tesorero de la Gobernación, por lo que es tergiversar, es desinformar, es engañar los que dicen que en mi campaña entró un solo peso de lo público. Aportó como hicieron todos mis sobrinos y familiares.

Decir lo contrario es minimizar mi victoria, es enlodar a un proceso diferente y opacar mi trayectoria social y política. Yo no me debo a él, pues mientras él aprendía a caminar ya yo recorría los barrios gestionando ayudas para la gente. De alguna manera él aprendió de mí y yo no me debo a él en lo político, y sí en todo lo relacionado a lo familiar.

Pero, con esta gran votación, los focos hacia usted se multiplicarán...

Precisamente eso quiero: que me conozcan, mi proceso o lo que haré, antes de emitir cualquier concepto sobre mi persona. Yo no solo seré concejala de los que votaron por mí, sino de todos los cartageneros. La gente que sabe quién es Luz Marina Paria sabe que soy una persona trabajadora, pujante y siempre con el ímpetu de ayudar a las comunidades. Eso he hecho siempre y es lo que haré en el Concejo. Nadie en esta ciudad, con tantos problemas, está para atacar o estar respondiendo a ataques. Es la hora de que todas las fuerzas vivas y sectores se unan bajo propósitos comunes.

“Ella es uña y mugre de Vicente Blel padre”, eso me dijo una cabeza visible de la Casa Blel, quien obviamente quiso mantener en privado su nombre.

Tenemos una relación excelente y es un gran amigo. Ha estado conmigo desde mis inicios como funcionaria, pero yo siempre he sido más gestora social, servidora pública, que política; por lo que me consideren una especie de “ficha de Blel” es opacar mi trabajo de viaja data como una hormiguita por las comunidades. Eso lo saben en los barrios.

¿Pero esa amistad se tradujo en apoyo para su campaña?

Los amigos apoyan a la gente, a sus seres queridos. Yo no iba a desechar el apoyo de un amigo. Vicente Blel es igual a todo amigo que vino a apoyar para construir, para fortalecer una campaña diferente. Mi victoria en las urnas no es porque nadie me haya señalado con el dedo, sino que fue la cosecha de tantos años de trabajo como comunera, y el apoyo de tanta gente fue por agradecimiento y no porque se le haya comprado la conciencia.