Rodolfo dice que no ha decidido si ocupará su curul en el Senado

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández puso en duda que vaya a asumir la curul en el Senado a la que tiene derecho por haber quedado segundo en las elecciones del pasado 19 de junio, en las que fue derrotado por Gustavo Petro.

El exalcalde de Bucaramanga aseguró que tomará la decisión en las próximas horas y aclaró que está reconsiderando la opción de aterrizar en el Congreso debido a que no tiene experiencia en materia legislativa. (Rodolfo Hernández ya tomó un decisión sobre su curul en el Senado)

“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy. No tengo esa experiencia y vivencia, pero probaría. El eslogan, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, de la campaña, sigue vivo”, le dijo Hernández a Blu Radio.