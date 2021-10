¿Se aproxima “Salvemos a Bolívar”?: Lanzan fuerza política

El alcalde le expresó a Caracol Radio que, pese a que el movimiento se identifica con sus banderas, se mantiene al margen. “Es gente que sigue mis orientaciones, mi hijo está metido ahí, pero lo está haciendo por iniciativa propia y no es él, es un poco de gente que me apoya; pero yo no puedo participar en ese movimiento porque como alcalde lo tengo prohibido”, indicó Dau.

¿Salvemos a Bolívar?

Lidys Ramírez expuso a El Universal que buscan “brindarles a los bolivarenses una alternativa de transformación y desarrollo político y social, a través de la participación en política electoral, pero también de la formación e incidencia en los territorios”.