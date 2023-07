Señalan al Gobierno Petro de querer tumbar avales del partido Liberal

La relación del partido Liberal y el Gobierno del presidente Gustavo Petro cada vez está peor. En las últimas horas, César Gaviria, líder de esa colectividad arremetió una vez más en contra de algunos miembros del actual administración.

El expresidente insistió en una entrevista que el ministro del Interior, el también liberal Luis Fernando Velasco, fue nombrado en esa cartera con el objetivo de sacarlo a él de la jefatura de la colectividad y sostuvo que el Gobierno está presionando al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que tumben los avales liberales.

“Me tiene bravo que están bregando a poner en peligro las elecciones. Porque amenazan los avales del Partido Liberal y pueden llegar a decir que (los avales) no valen porque no hicimos convención y no sé qué... Pues imagínese unas elecciones sin el Partido Liberal...”, sostuvo Gaviria en una entrevista con María Isabel Rueda, en El Tiempo. Lea aquí: Gobierno Duque también habría usado polígrafo por un robo doméstico

Según Gaviria, desde el Gobierno se está presionando a los magistrados para que invaliden los avales que entregará en las próximas semanas el Partido Liberal para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, que redibujarán todo el mapa del poder en los departamentos por los próximos cuatro años.