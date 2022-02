“Si usted es estafador, pues métase al Pacto Histórico”: Álvaro Uribe

El CD es capaz de proponer que se disminuya el Congreso. Lo que tengo por decirle a los colombianos es que más allá de los aciertos o desaciertos que se hayan podido cometer, de los avances o faltantes del Gobierno Duque, están los principios de este partido. Un partido que no estimula la lucha de clases sino la economía fraterna, y que frente al tema del futuro de las libertades, no nos mantenemos indiferentes.

Yo no me voy a poner a enfrentar a encuestas y analistas, prefiero ir a las calles de Colombia y mantener un dialogo directo con mis compatriotas y pedirles, humildemente, que le ayuden al Centro Democrático (CD), porque en mi larga vida política solamente he encontrado allí, un partido totalmente firme. Firme en materia de seguridad, que hay que fumigar para que el narcotráfico no derrote al Estado de derecho, que apoya la empresa privada sin ruborizarse, sin timideces. Que se compromete con la política social a fondo. Un movimiento que es capaz de señalar que una gran cantidad de instituciones estatales no sirven y no se necesitan, como hicimos en mi presidencia.

Hace doce años que Álvaro Uribe Vélez dejó el Palacio de Nariño, pero su presencia en la política nacional no merma y se mantiene en niveles presidenciables. Controvertido, cauto, amado u odiado, sus precisiones sobre las principales coyunturas del panorama político nunca caen en saco roto. En varios medios y espacios se comenta que su movimiento está agonizando; no obstante, él considera lo contrario e invita al contraste en las calles.

Hay territorios de Colombia que están perdidos. No hay Estado de derecho en el Catatumbo, en el Cauca, en partes de Antioquia, etc. Yo le tengo que decir a los colombianos, a pesar de que los analistas me hayan aconsejado que no lo diga porque es políticamente incorrecto, como persona mayor y abuelo lo diré: no ha sido suficiente la erradicación. Asesinan a erradicadores por doquier. Tenemos que escoger si fumigamos o dejamos que este rinoceronte, que es capaz de acabar con Colombia, siga creciendo.

Ingreso Solidario ha sido bueno, pero no suficiente. Han anunciado mayor cobertura, pero eso no bastará hasta que no haya un solo colombiano que se vaya a dormir con hambre.

Ingreso Solidario ha sido bueno, pero no suficiente. Han anunciado mayor cobertura, pero eso no bastará hasta que no haya un solo colombiano que se vaya a dormir con hambre.

¿Se refiere a Gustavo Petro?

Sí, él piensa quedarse 16 años en el poder como lo ha confesado. Para eso suprimirá las libertades de los colombianos, como lo hicieron otros en muchos países latinoamericanos. Discursos así se deben combatir con propuestas de libertad, de libre empresa y de Estado austero que permitan superar la pobreza. Ese es el compromiso del CD.

Si se revisa la historia política de Petro se encuentra su pésima gestión como alcalde de Bogotá. Quebró la salud, la polémica compra de unos camiones de basura en pésimo estado. Unas chatarras. Hubo corrupción en compra de motos eléctricas. El metro, la construcción de hospitales y colegios se quedaron en demagogia. No hay logros administrativos que mostrar.

Como senador se mantuvo en un discurso que enreda a los colombianos. Un día aparece como asesor de Chávez, al otro día elogia a Fidel Castro, y luego incita a la violencia como ocurrió en el paro. Estimula el odio de clases. Dice que va a expropiar empresas y luego se retracta. Es un embaucador muy peligroso que provoca caos, contusos y heridos.

Los señalamientos de Aída Merlano contra Alex Char son tendencia, ¿qué opina de los presuntos actos de corrupción?

A lo largo de mi vida pública nunca me he robado un peso. Por eso puedo hablar de cero corrupción. He manejado con total transparencia los recursos del Estado. Yo no puedo hablar de otras personas, puedo hablar de mi persona. Por ejemplo, a mí me han querido endilgar cuanto escándalo como la “ñeñepolítica” con un señor que nunca conocí. Nunca he comprado un voto.

Actualmente atravieso un proceso judicial injusto mientras sigo haciendo política austera y próxima a las comunidades. Es por ello que considero que es el momento para que haya transparencia en las cuentas. Que cada político diga cómo financia sus campañas sin hermetismo, y es algo que quiero recordarle a los colombianos.

¿Qué opina de William Dau?

Opiniones o consejos sobre el alcalde de Cartagena no tengo. Siempre le he pedido a Fernando Nicolás Araújo que sea él quien mantenga la relación entre el partido y el Distrito. Tema sobre el cual siempre he sido muy prudente.