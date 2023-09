¿“Simón Trinidad” se unirá a los diálogos con las disidencias?

“De pronto no tendría lógica nosotros decirle al camarada lo necesitamos en esta mesa y que el camarada ‘Simón Trinidad’ diga no, yo mantengo de pronto firme en el proceso de La Habana, cosas como esas, entonces el primer paso es hablar con el camarada”, señaló alias Andrey.

¿Qué dijeron del lado del Gobierno sobre “Simón Trinidad”?

Sobre esta propuesta de gestionar la repatriación del exjefe guerrillero habló Camilo González Posso, el jefe negociador del Gobierno con las disidencias de “Mordisco”, quien aclaró que hasta ahora no se ha hablado formalmente el tema en la mesa de diálogos.

Según González Posso, no se ha abortado la propuesta de alias Andrey de tener solicitar el retorno al país de “Trinidad”, por lo que no considera que se trate de una posibilidad, por lo pronto, que se esté discutiendo en las conversaciones.

“Eso (el retorno de “Trinidad”) no se mencionó en lo más mínimo. Ni siquiera se habló de eso, no se mencionó una palabra”, aseguró González Posso en Blu Radio, con lo que dejó claro que no se contempla que el excabecilla de las Farc se integre a los diálogos.