Twitter no perdona: el funcionario que no duró ni 48 horas en el Gobierno Petro

“Gustavo Petro era una persona absolutamente irresponsable que cambió un modelo de aseo que generó pérdidas por más de 200 mil millones”, lo expuso en una entrevista con el Canal Capital, en 2014. “No más Petro-chavismo, respeto por los ciudadanos. No solo se ratifica la inhabilidad de Gustavo Petro. Se ratifica el pleno respeto de las leyes y de las instituciones!!! Espectacular!”, tuiteó cuando Gustavo Petro fue destituido como alcalde de Bogotá por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. (Lea: Roy Barreras abandonará el Congreso...¿por qué?)

“Contratar un consultor individual para apoyar al departamento administrativo de la Presidencia de la República en la definición la implementación de la estrategia de comunicaciones de las máximas prioridades y legados del presidente de la República en el marco del programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público”. Eso reseñaba el contrato que Yefer Vega firmó hace días con el Dapre con un salario mensual de 18 millones de pesos.

Sin embargo, la información se filtró en redes sociales y varios medios hicieron eco de la “política cambiante” o en el “autogol” que el Gobierno nacional habría incurrido.

Pero el internet no perdona. Muchos internautas recordaron los controversiales tuits antes que Vega corriera a eliminarlos; no obstante, eso no libró de las diversas críticas contra Mauricio Lizcano, director del Dapre, quien confirmó a Vega como nuevo funcionario de la Nación.

Un triste final

Tras ser oficializado como nuevo consultor en el gobierno Petro, a los pocos días se cayó el contrato. A través de su cuenta de Twitter, Mauricio Lizcano confirmó que el contrato que se había firmado con Yefer Vega llegó a su fin y no cumplió con el objetivo propuesto.