“Ustedes no son villanos sino grandes aliados”: alcalde Dumek a concejales

Y continuó: “Quiero ser partícipe de esa unión, no encontrarán un gobierno que divide y que promueva odio. Para nuestro gobierno ustedes no son villanos sino grandes aliados de las bendiciones que se merecen los cartageneros. Cartagena no tendrá nunca más peajes para financiar obras. Le he dado instrucciones a la Secretaría de Infraestructura que la primera contratación sea el desmonte de las casetas de peajes porque mientras estas estén ahí el cartagenero tendrá la angustia de que pueden volver”.

El alcalde Turbay dio a conocer dos iniciativas de acuerdo, la primera está relacionada en la creación del Instituto Comunal de Cartagena y del Caribe, que fue una promesa de campaña con el fin de honrar a la dirigencia comunal.