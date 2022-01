Air-e entregó inversiones por más $9.000 millones en Barranquilla

Con presencia de la secretaria de Infraestructura del Atlántico, Nury Logreira; el jefe de la Oficina de Servicios Públicos de Barranquilla, Juan Carlos Gómez; el Gerente General de Air-e, Jhon Jairo Toro y autoridades de Barranquilla y Soledad, la empresa de energía entregó la modernización de siete líneas de alta tensión para aumentar la confiabilidad en el suministro eléctrico.

“Hoy estamos en la subestación Cordialidad, en esta zona tan importante, que le presta servicio a Barranquilla y gran parte del municipio de Soledad. Estamos colocando en servicios diferentes obras de líneas de 110 que conectan diferentes subestaciones como la de Cordialidad, Caracolí, Silencio, Oasis, El Río, esas infraestructuras que la gente ve a lo largo y ancho de la ciudad, esas estructuras altas, las cambiamos para que estas subestaciones tengan menos probabilidades de fallas”, dijo el Gerente General de Air-e, Jhon Jairo Toro.

Anotó que en estas líneas que se ponen en servicio se invirtieron recursos por alrededor de $9.020 millones y con las que estarán beneficiando 104.161 usuarios entre sectores de Malambo, Soledad y del norte – centro, suroriente y localidad Metropolitana de Barranquilla.

“Nosotros para seguir avanzando en la ruta de la transformación, hemos venido trabajando desde hace 15 meses en transformar la calidad de vida de todos nuestros usuarios a través de un mejor servicio de energía eléctrica. Creo que ese avance va de forma positiva; la gente misma dice que ‘ahora no se nos va menos la luz’ y cuando se va, está el equipo de Air-e trabajando para brindar una atención oportuna a la comunidad”, sostuvo.

Indicó que se avanza mucho en la mejora de la calidad del servicio. “Ya estamos por encima d las 40 obras entregadas a la comunidad, siguen muchas más de todo el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos 15 meses”.

“Con este proyecto, que hace parte del plan de inversiones de la compañía en el departamento del Atlántico, trabajamos en las reposiciones de estructuras metálicas de las líneas de alta tensión y se instalaron sistemas de protección contra descargas eléctricas. Con cada obra que culminamos, seguimos dando pasos significativos en la transformación del servicio”, comentó el ingeniero Jhon Jairo Toro.

Las subestaciones que interconectan las líneas que se inauguraron este viernes son: Oasis – El Río; Caracolí – Silencio; Caracolí – Malambo; Tebsa – Veinte de Julio; Caracolí – Silencio; Tebsa – Unión y Oasis – El Río.

Anotó que en particular, en la subestación Cordialidad se modernizó el sistema de control y protecciones a beneficio de los sectores que alimenta de energía en Galapa, los aledaños al puente de La Cordialidad, en la vía Barranquilla – Galapa; y barrios de las localidades suroccidente, suroriente y Metropolitana de Barranquilla como Las Américas, Las Granjas, San Luis, La Sierrita, El Santuario, El Bosque, La Paz, Ciudad Caribe, Las Malvinas, La Esmeralda, La Manga, El Romance, San Pedro, entre otros.

“Tenemos infraestructura que hace 15 o 20 años no se intervenían, no se les hacía mantenimiento, no se les cambiaba la infraestructura y hoy estamos en eso a lo largo y ancho de los tres departamentos donde operamos, en 57 municipios, y esperamos seguir avanzando en la mejoría, que es nuestro gran propósito”, terminó diciendo.

Por su parte, Juan Carlos Gómez Vallejo, jefe de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito, señaló que este proyecto tiene un alto impacto en la mejora de la prestación de servicio porque va a garantizar la continuidad de la conexión del servicio energético.

“Estas son obras que antes no se hicieron y que hoy en día se están ejecutando, ese rezago tenemos que comenzar a abordarlo y en esto ha estado trabajando el Distrito con el prestador. Lo importante es que los barranquilleros tengan la calidad de vida que merecen, que haya confiabilidad en el servicio y de incrementar la competitividad de la ciudad y la región”, dijo Gómez Vallejo.

Al evento de inauguración asistieron además Leonardo Pereira, secretario de Planeación de Soledad; Miguel Linero, Defensor del Pueblo en Atlántico; Eduard Quintero, representante de la Personería de Barranquilla; los directivos gremiales, Diana Cantillo de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico (CEO) y Jorge Segebre, de Camacol Atlántico); y los representantes de la Junta de Acción Comunal de los barrios San Pedro Alejandrino y Villa Valeria, Breder Gamarra y Janeth Toncel.