El aislamiento será de acuerdo al comportamiento de la gente

“En Barranquilla la tasa de contagios no está por fuera de los parámetros esperados, pero aún así no podemos bajar la guardia, es por eso que hoy sacamos un mapa explicando cómo está la situación de contagios en cada uno los barrios y localidades y les pedimos que se queden en casa, estamos monitoreando día a día con Policía, con patrullas, con comparendos, incluso conduciendo a la gente a la UCJ y recluirlos por varias horas si incumplen las medidas de emergencia sanitaria, en las próximas horas continuaremos monitoreando y si vemos que algunos sectores están incumpliendo la medida de forma desmedida vamos a decretar el toque de queda en esas localidades pero no queremos llegar a eso, así que le pedimos que tomen conciencia y se queden en casa”, afirmó Pumarejo.

MANTIENE EL ‘PICO Y CÉDULA’

El mandatario distrital ratificó que en Barranquilla se mantiene el ‘pico y cédula’ que fue expedido y que se encuentra vigente hasta el 11 de mayo. De igual manera, las personas pueden seguir ejerciendo sus actividades físicas individuales, de acuerdo con el ‘pico y cédula’, en el horario de 4:00 a.m. a 8:00 de la mañana.

“Muchos han pedido la unificación del ‘pico y cédula’ en toda el área metropolitana, pero yo les devuelvo la pregunta, ¿si el ‘pico y cédula es para ir a la droguería, al banco o al supermercado, por qué tienen que cruzar el área metropolitana para ir al supermercado o a la tienda? Quédense en su casa, si van a salir, ojalá lo hagan caminando al mercado más cercano o si tienen que tomar un vehículo lo hagan al lugar más cercano, no le den la vuelta a la ciudad para hacer un mercado o no lo usen como una excusa para hacer cosas que no deben estar haciendo. Si hay una excepción comprobada dentro de la norma, si tienen una fuerza mayor lo podrán argumentar ante la fuerza pública cuando los detengan, pero tengan la plena conciencia que ustedes deben permanecer en casa y no estar en calle mamando gallo, es por eso que no vamos a unificar en este momento el ‘pico y cédula’ en toda el área metropolitana y es una acción que hemos concertado con la gobernadora y los 5 alcaldes”, explicó.

LLEGAN LAS PATRULLAS COVID

Este lunes 4 de mayo, a las 9:00 de la mañana el Distrito presentará a la ciudad las Patrullas COVID, en la localidad Suroccidente, sector Cordialidad entrada al barrio El Bosque. Con estas patrullas se reforzará el control en los barrios que presentan más casos de contagio.

De igual forma, el Distrito sigue haciendo control a cadenas de contagio de los primeros infectados, a través de la Secretaría Distrital de Salud.

Dependiendo del comportamiento de los ciudadanos, la respuesta ante las Patrullas COVID y las estadísticas, el martes 5 de mayo por la noche el comité de orden público determinará si se aplica la medida del toque de queda, por localidades o de manera general en toda la ciudad.

EL TRANSMETRO

De manera conjunta con la Alcaldía de Soledad y el Área Metropolitana de Barranquilla, el Distrito analizará en las próximas horas la decisión sobre la reapertura de operaciones de Transmetro con todos los protocolos de bioseguridad, con una señalización especial y llamados a que los ciudadanos y usuarios modifiquen su comportamiento adecuadamente.

De igual manera, las secretarías de Salud de Barranquilla y Soledad van a hacer consultas al Gobierno Nacional sobre recomendaciones de ubicación de viajeros en los buses.