En Colombia se instauran 250 tutelas diarias por servicios de salud

Señaló que lo triste y lamentable “es que de ese total de tutelas que se colocan en el país, cerca del 70% corresponden a servicios que hacen parte del plan de beneficios. Es decir, que no debieran ser tutelados, porque hacen parte del derecho de cada uno de nosotros. Lo que indica que efectivamente estar afiliado no significa estar asegurado; estar afiliado no significa estar protegido; porque si así fuese esos ciudadanos afiliados no debieran colocar las tutelas para reclamar el derecho que efectivamente tienen”.

En ese orden de ideas, manifestó que desde la Superintendencia de Salud se pretende marcar una diferencia de ahora en adelante. “Para que no se vuelvan sinónimos de palabras que no lo son: hasta ahora se venía diciendo que cobertura era igual a acceso. Y decían que Colombia tiene más del 99 por ciento de cobertura y asimilaba que el 99% de la población colombiana, cuando requerían servicio de salud, tenía también el acceso a los servicios. Las cifras que he dado demuestran que eso no es cierto. Una persona puede estar cobijada por una afiliación, pero no tiene el acceso expedito oportuno frente al servicio que requiere”.