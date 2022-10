Gremios del Caribe se movilizarán contra altas tarifas de energía

Luego de conocer que las medidas que ha tomado el Gobierno nacional de bajar en un 4% y hasta el 8% la tarifa de energía, pero que no atañe al principal problema de la región como el de las pérdidas negras, los gremios económicos del Caribe han decidido movilizarse en contra de las tarifas de energía.

Anotó que hay delegados en cada uno de los departamentos de la Costa, que estarán coordinando con los gremios económicos en cada uno de ellos.

“El único objetivo a perseguir en esa movilización es rechazar el régimen tarifario para el Caribe colombiano. Vamos a continuar con ese objetivo, porque es que hasta este momento no ha sido posible que el Gobierno nacional salga a decir públicamente la afectación que estamos padeciendo”, anotó Pardo.

Agregó diciendo: “queremos que nos digan que se está estudiando, que den una fecha cuándo se podrá arreglar esta situación. Con la última disposición, no es cierto que vayamos a tener una disminución en la tarifa. Lo que se va a reducir en estos dos o tres meses, nos lo van a cobrar el otro año y con intereses. Y el próximo año seguirá incrementándose, porque a pesar de que el IPC sea más bajo que el IPP, igual se va seguir incrementando”.

“Creen que debemos estar agradecidos porque nos están descontando 1.5 o 2 billones de pesos y que todavía quedan 3 billones de pesos porque nos los estamos robando. No es justo que nos traten de rateros en el Caribe. Eso tenemos que revisarlos y debemos actuar”, enfatizó Pardo.

Manifestó que no será una sola desmovilización. “Vamos a arrancar con una en la primera semana de noviembre, continuaremos con otra hasta que se nos solucione el problema”.

Terminó diciendo que también se seguirá con las acciones jurídicas, tanto individuales como colectivas, “porque debemos llevarlas adelante y poder lograr el objetivo”.

William Murra, dirigente de Bolívar, dijo que estaba de acuerdo con lo manifestado por la directora de Asocentro. “Hay que hacer movilizaciones. Yo no las quería hacer, las aguanté aquí en Cartagena, las del mes de octubre y febrero. Y dije que íbamos a esperar, porque pensaba que cualquiera de los gobiernos que nos tocara iba a resolver el problema de los costeños, y la verdad es que no van a resolver nada. Eso que salió del 4% al 8% es más que todo para generadores y les sirve a todos los usuarios del país, pero el problema básico del Caribe, que es el de las pérdidas no técnicas, queda igualito”.