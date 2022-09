Comerciantes de Barranquilla anuncian que en octubre no pagarán recibo de luz

Dina Luz Pardo, directora de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla, Asocentro, “los comerciantes dicen que ellos están asfixiados, no pueden más con el alto costo que deben pagar en los recibos de energía. Yo misma he sido testigo, me he dado a la tarea de visitarlos y ver sus recibos, ver cómo ellos hacen todo lo posible por no utilizar muchos aparatos para evitar el consumo, por ejemplo, si antes usaban tres aires acondicionados, ahora usan dos, y, sin embargo, a pesar de bajar el consumo, no les baja el valor del recibo, por el contrario, sigue incrementándose”.

Los comerciantes de Barranquilla aseguran que si no se toman medidas que ayuden a bajar los altos costos de la tarifa de energía, están dispuestos a hacer una desobediencia civil para no pagar el recibo de la energía del mes de octubre.

La funcionaria anotó que otro aspecto que se le suma es que “no ha habido una posición clara, contundente, de un plan de choque de parte del Gobierno nacional. Nosotros hace quince días manifestamos que, así como hay declaraciones de emergencia sanitaria, emergencia invernal, se iba a hacer algo parecido para este caso, pero realmente el problema no se ha visto de esa misma forma. Propusimos que se hiciera un congelamiento de las facturas hasta cuando se encontrara una solución al cobro de la tarifa de energía, pero no se tuvo en cuenta”.

“Si en octubre no se ve una posición clara, si no se congela, por lo menos el valor actual de la tarifa, los comerciantes del Centro de la ciudad entrarán en desobediencia civil justificada, como dicen ellos, para no pagar ese recibo”, reiteró Dina Luz Pardo.

Manifestó que la queja de los comerciantes se presenta porque antes le llegaban recibos por 8 millones de pesos, ahora le están llegando por 14 millones. “Al comerciante que le llegaba en un millón le está llegando por un millón 800 mil pesos. Casi todas las facturas se han incrementado entre un 40% y 50%. Se podrán imaginar un centro comercial que estaba pagando $30 millones lo qué debe estar pagando en este momento”.

“Si vemos que no se congeló el valor del kilovatio y algunos anuncios precisos, como que se derogue la situación actual de la Creg, nos mantenemos en la posición de desobediencia civil justificada, que estamos extendiendo no solo a comerciantes, sino a todos los usuarios de Barranquilla y el Atlántico, porque si no hay una solución pronta, tenemos que hacer algo como esta desobediencia civil justificada, con el no pago del recibo del servicio de energía del mes de octubre”, terminó diciendo.