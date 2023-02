“Hay que corregir para mejorar”: Reina del Carnaval de Barranquilla

“No existen palabras que describan lo orgullosa que me siento del Carnaval de Barranquilla; lo orgullosa que me siento de los hacedores y todas las partes de estas fiestas, de lo orgullosa que me siento ser su voz y de haberlos representados con todo el amor y la pasión. Entregué todo de mí, di todo y un poquito más para que este carnaval quedara en la memoria de los barranquilleros”, afirmó la barranquillera.

También acepta que no todo fue color de rosa, porque hubo falencias en la organización de algunos eventos, en los que no faltaron las críticas de los asistentes a La Guacherna y Batalla de Flores, por ejemplo, pero que ella hará parte de ese grupo de trabajo que se sentará para corregir lo que salió mal y mejorar lo que funcionó en este 2023.

Lea aquí: Más de 600.000 turistas visitaron a Barranquilla durante el Carnaval

“Sé que este Carnaval 2023 hubo muchos puntos por los cuales hay que seguir trabajando. Soy consciente de que existen oportunidades de mejorarlas, a las cuales hay que apuntarles desde ya. Porque nuestros artistas y nuestros hacedores trabajan durante muchísimo tiempo para que sean valorados, para que sean vistos y para que sean respetados por todos; por el público barranquillero, por los visitantes, por todos, absolutamente todos”, sostuvo.