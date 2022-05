Red de mujeres del Atlántico rechaza realización de Lalexpo 2022

Seguidamente anota que: “solicitamos a la Personería, Defensoría, Procuraduría, Oficina para la Mujer del Distrito y a la Alcaldía Distrital intervenir en la cancelación de esta afrenta para las mujeres barranquilleras que hoy viven altas tazas de violencia y feminicidio y este evento promueve la cultura de la violación y la cosificación del cuerpo de las mujeres y las niñas”.

“Cartagena en conciencia rechazó el desarrollo de este evento. Mis derechos no se negocian. Barranquilla se respeta”, termina diciendo el pronunciamiento. Lalexpo: Barranquilla recibe congreso porno que Cartagena rechazó

Ante lo manifestado por esta carta, Ricardo Plata, secretario de Desarrollo Económico del Distrito dijo que “creo que hay una mala información, un desconocimiento de lo que va a ocurrir dentro de este evento. Se mal interpreta lo es realmente una feria empresarial, comercial, de una industria, una industria que tiene unos riesgos como muchas industrias, pero que, en este caso, esos riesgos los viene trabajando hace rato Barranquilla, para mitigar los riesgos de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes del componente turístico”.

“Yo creería que este tipo de comunicado lo que reflejan es una versión un poco distorsionada de lo que realmente va a ocurrir aquí en Barranquilla. Son conferencias empresariales, conversaciones acerca de la industria del sector y no se trata de minimizar los riesgos con respecto a las mujeres y a las niñas... creo que hay un mal entendimiento de lo que va a ocurrir. La ciudad no se va a llenar de una dinámica sexual distorsionada. No. Por el contrario, esta es una feria industrial y comercial de un sector específico y ese es el tipo de oportunidades que la ciudad no debe dejar de aprovechar", agregó Plata.

Terminó diciendo que la dinámica del evento está centrada en una feria especializada. “Como las docenas que hacemos de diferentes sectores, donde los que visitan son compradores y profesionales de ese sector. ¿Y eso qué significa? Que las conversaciones son realmente técnicas, por lo tanto, no va a estar abierto al público. Es un foco totalmente estricto y por eso tal vez está distorsionada porque es una feria especializada corporativa de la industria del sector. Es una dinámica de conferencias, seminarios y de generación de oportunidades de negocios. No es una dinámica de producción cinematográfica, ni de transmisión en vivo, nada de ese estilo. Y también asisten personas que representan el sector y que son ‘influencer’, que tienen una visibilidad mediática y estarán en Barranquilla y que esperamos muestren la mejor cada de la ciudad”.