“Bolívar Primero” le apuesta a la seguridad

Primera Brigada de Infantería de Marina por medio de sus batallones subordinados: Batallón de Infantería de Marina No. 12 (9 municipios); Batallón de Infantería de Marina No. 13 (12 municipios); y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17 (jurisdicción fluvial).

Fuerza de Tarea Conjunta Marte, con sus batallones subordinados: Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 “Gr. Antonio Nariño”; Batallón de Selva No. 48 “Prócer Manuel Rodríguez Torices”.

Segunda Brigada del Ejército, por medio de sus batallones subordinados: Batallón de Infantería Mecanizado No. 5 “Gr. José María Córdova”.

Quita Brigada del Ejército, por medio de sus batallones subordinados: Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 “Nueva Granada”.

Décima Primera Brigada del Ejército, por medio de sus batallones subordinados: Batallón de Infantería No. 33 “Junín”.