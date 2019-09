Esto encontró la Contraloría en su inspección a las obras de alcantarillado en El Carmen

Luego de su visita de inspección este miércoles a las obras del sistema de alcantarillado en El Carmen de Bolívar, el contralor (e) Ricardo Rodríguez Yee concluyó que el proyecto está atrasado y no se culminará en la fecha prevista. Lea: Vicecontralor inspeccionó obras del alcantarillado en El Carmen

El funcionario indicó que, para evaluar las denuncias de posible corrupción en su adjudicación, el organismo de control ha empezado a revisar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas de las 8 ofertas que recibió Aguas de Bolívar para adelantar esta contratación.

“Vamos a verificar todas las condiciones de los pagos que se hayan efectuado, viendo si están reflejados en la obra”, agregó.

Rodríguez Yee fue claro al señalar que el proyecto que construye el Consorcio Virgen del Carmen ha sufrido varias modificaciones y le preocupa que las obras corran el riesgo de incumplir sus fines. Le puede interesar: “Para evitar suspicacias” contralor solicita impedimento en caso de audios polémicos

“Tuvimos la oportunidad de visitar la obra. Vimos las obras principales y la ingeniería asociada. Nos dimos cuenta que de alguna manera este es un proyecto que ha sufrido bastantes modificaciones, pero nos vamos con una preocupación y es que claramente las finalidades para las cuales ha sido formulado este proyecto no quedan cerradas, dado que no tiene un operador asociado”, sostuvo.

La Contraloría informó que el contrato de construcción del alcantarillado sanitario del municipio de El Carmen de Bolívar tiene un valor de $56 mil millones y recientemente fue adicionado en $19 mil millones.

“Vamos a verificar la forma cómo se realizó la contratación de esta obra y el trámite que se dio en este proceso, a cargo de Aguas de Bolívar”, indicó el ente de control en un comunicado.

Finalmente, el Contralor encargado advirtió que otra situación que le preocupa es que no se cumpla el tiempo de entrega, pactado para el mes de diciembre.

“Otra situación que nos preocupa es que se esperaba que de alguna manera en el mes de diciembre se entregara el proyecto y eso difícilmente se va a lograr. Además de que no tiene quien lo opere y no tiene condiciones tarifarias, este es un acueducto sanitario, luego municipio de El Carmen de Bolívar quedará sin una solución pluvial. Se viene el problema de a dónde depositan las aguas lluvias. No hay condiciones para disponer de éstas”.