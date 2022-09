Lo que piden los habitantes de Los Montes de María al gobierno Petro

Juan Miguel Gallego.

Juan Carlos Jiménez, miembro de la Red de Veeduría Nacional, cuestionó que en la primera parte de la jornada no haya un representante del Alto Gobierno: “Nos ha llamado la atención la ausencia de ministros y de nuestros gobernadores en este evento. Esta región ha sido golpeada por la violencia y la corrupción. Nuestra intención es decirle al Gobierno nacional que aquí están ocurriendo cosas preocupantes. Muchos proyectos PDET no fueron ejecutados y queremos que tomen acciones contundentes”.

“Nosotros no estábamos incluidos en el trabajo de los Montes de María dijo en el Canal del Dique pero también tenemos injerencia en esta zona. No hemos visto inversión en el tema PDET porque cuando llega una iniciativa de estas no se escucha a los alcaldes aclarar que son PDET sino no que lo muestran como si fueran obras de ellos”, agregó Carmen Sierra Díaz, habitante del municipio de San Onofre y lideresa de Derechos Humanos.

En el transcurso del día se espera la presencia del Alto Comisionado para La Paz. Los diálogos se adelantarán en 51 municipios del país. En El Carmen de Bolívar participan más de 1.500 personas en 27 mesas.