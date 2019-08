Mineros de Galerazamba, entre la esperanza y la duda

Recientemente la Agencia Nacional de Minería (ANM) adjudicó el contrato para la operación y explotación de las salinas de Galerazamba por 30 años, y si bien este acontecimiento supone una oportunidad para las más de 200 familias de este corregimiento que han dedicado su vida a la explotación de sal, por otra parte son varias las dudas y miedos que tienen los mineros.

Aunque en el pliego de condiciones de la licitación pública hecha por la ANM se específica que el objetivo del contrato no solo será la extracción del mineral, sino que adicional a esto el operador deberá “impulsar el desarrollo de actividades productivas, innovadoras y complementarias a la minería, que beneficien a la comunidad de Galerazamba”, los mineros indicaron que faltan garantías para que esto se cumpla.

Gerson Estrada, habitante y minero de Galerazamba, refiere que durante más de 15 años dedicó sus días a trabajar en las salinas con la empresa operadora de ese entonces, y según explica, para ese tiempo él y los otros mineros pudieron trabajar en lo que mejor saben hacer (cosechar sal) sin embargo asegura que “no hubo una responsabilidad social” con la comunidad y tampoco con los trabajadores.

“En ese entonces la inversión estaba encaminada solo a la extracción de la sal, y nosotros no teníamos garantías, solo nos ganábamos el sustento diario pero no había un vínculo contractual con el operador, es decir, no había garantías. Ahora lo que no queremos es que solo se encamine a la inversión en la sal y se olvide a la comunidad, quien esté a cargo debe hablar con la comunidad, para ver en qué nos puede ayudar y también para que sepa en qué podemos nosotros ayudar a la empresa, porque nosotros tenemos los conocimientos”, asegura Estrada.

El hombre agregó que con la reactivación de las salinas en marzo, el turismo se catapultó como una nueva línea de desarrollo económico que no quisieran perder con la llegada del nuevo operador, por el contrario esperan reforzarla.

“No sabemos qué intenciones tendrá el nuevo operador, si va a cerrar las puertas al público otra vez o si nos dará la oportunidad de explotar el turismo, no sabemos y eso nos preocupa porque no permitiremos que lleguen a vulnerarnos”. Agregó que quisieran desarrollar proyectos de energía eólica, deportes y acuícolas que esperan sean impulsados por la empresa. “Definitivamente debe haber un diálogo antes que se inicien los trabajos, para dejar claras las cosas”.