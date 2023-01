39 nuevas plazas de etnoeducadores para el sur de Córdoba

Pidió así mismo a quienes cumplan los requisitos, que ejerzan ese rol con responsabilidad y que sientan que están educando y ayudando a fortalecer su propio territorio. "Si uno no ama su casa, si uno no ama su tierra, si uno no genera ese regionalismo positivo, nadie nos va a valorar, ni el municipio ni el departamento, porque uno mismo tiene que dar ejemplo y que sigamos trabajando en ese sentimiento positivo y favorable del orgullo que se siente ser cordobés”, señaló Benítez,

En el evento de socialización estuvieron presentes el personero Alexander Martínez; el secretario de Gobierno, Francisco Vides, el secretario de Educación de la localidad, Adalberto Londoño; el defensor regional del pueblo, Armando Sierra, y la comandante de la Estación de Policía, teniente Thalía Hernández.

Igualmente se hicieron presente Alejandra Pulgarín y Giober Alberto Solis, representantes de las organizaciones y consejos comunitarios de las organizaciones de negros, afro, raizal y palenqueros.