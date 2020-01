Habitantes de Turbaco protestan contra nueva tarifa de peaje

“Estamos inconformes con el tema del peaje y el cobro excesivo. Lo que pedimos es el no pago de peajes, para los habitantes de Turbaco, Arjona y Turbana, sin embargo, hemos adelantado gestiones antes de esta movilización. Estuvimos sentados con delegados de la Gobernación y el alcalde de Turbaco también hizo presencia, donde entablamos peticiones, pero no se ha llegado a ningún acuerdo, pues la Concesión Vial expresó que no le compete esta decisión porque deben regirse por un contrato que ya está establecido”, explicó Margarita Carrasquilla, manifestante.

Agregó que “solicitamos una reunión donde contamos con el apoyo del alcalde, Guillermo Enrique Torres, de secretaria de Gobierno, entre otras entidades, para sentarnos a hablar con el ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías para que vean nuestro proceso y lo que nos duele”.

Según manifestantes, ya quedó pactada una reunión con el ministerio de Transporte que estará presidida por un delegado de la Gobernación de Bolívar y el alcalde de Turbaco, la cual se realizará en medio de un encuentro de alcaldes en Mompox. Luego de esto llamarán a diálogo a líderes para llegar a un acuerdo. Sin embargo, algunos habitantes, que hoy presiden la protesta, aseguran que están redactando jurídicamente unas peticiones, pero mientras seguirán tocando puertas y movilizándose hasta que vean soluciones.