Hasta ahora el Carnaval de Barranquilla se realizará sin tropiezos

La directora de Carnaval SAS, Sandra Gómez Molina, dijo que los eventos programados para las fiestas de este 2022 se realizarán con todos los protocolos de bioseguridad, pero todo dependerá del comportamiento del COVID-19 y lo que se defina en la mesa interdisciplinaria definida por el gobierno Distrital.

“Estamos en una situación distinta a principios de la pandemia. Lo que tenemos que conservar en la mente es que la alegría será la misma, pero la fiesta será diferente. Y eso hay que irlo definiendo en la medida en que vayan pasando los días. Hay que revisar cifras y hay hacer los análisis a diario. Y en esa mesa interdisciplinaria que definió del Distrito, que está conectada con las medidas a nivel nacional, se revisa permanentemente los números y la situación de Colombia, específicamente de Barranquilla, para mirar bien cómo vamos a ir avanzando, respecto a la fiesta”, dijo Gómez Molina a Emisora Atlántico.

“Realmente todo va a depender de cómo se vayan dando las cosas en Barranquilla”, anotó.

Sostuvo que “en los próximos días vamos a estar anunciando la agenda de Barranquilla. El primer evento tiene que estar sucediendo a finales del mes de enero con la lectura del bando. Pero cada evento debe ser controlado con las medidas de bioseguridad definidas por la mesa interdisciplinaria”.

“Estamos pensando en el carné vacunación como requisito para ingreso y esto requiere de unas medidas de logística adicionales a las que teníamos en el pasado; es decir, que, en la entrada de cada bocacalle, muchos metros antes del lugar de los eventos, se van a estar pidiendo los documentos para verificar que las personas que asistan estén vacunadas de manera debida. Y se irá seleccionando a las personas que no tengan el esquema de vacunación”, manifestó.

Agregó que también habrá “control de aforo, de acuerdo a las medidas que estén dispuestas en la mesa interdisciplinaria. De esa manera deben ser los eventos en Barranquilla”.

“Es un desafío enorme el que tenemos y por eso hablamos de unas medidas específicas adicionales a las que hemos tenido en años anteriores. Definitivamente, el mensaje, de la mano de ustedes los medios de comunicaciones, es del autocuidado y de seguridad. Queremos vivir la alegría, la fiesta, pero esta es una fiesta distinta; es una fiesta que, además de todos los carnavaleros, cuenta con un virus que está por aquí. Entonces, debemos cuidarnos, debemos cuidar a los nuestros, vacunarnos y comprender que las medidas van a ser mucho más fuertes que las que tuvimos antes”, indicó.

Terminó diciendo que la instalación de palcos en la Vía 40 comenzarán una vez se hayan culminado los trabajos que se vienen haciendo en ese sector de la ciudad. “La Vía 40 será utilizada de acuerdo a las medidas que se tomen en la mesa, que les dicho antes. ¿Esto qué quiere decir? Que para cada evento que se haga de carnal debe haber una carpa enorme de logística que tendrá todo lo que tenga que ver con bioseguridad y eso va ocurrir tanto en la Vía 40 como en La Guacherna, El Bando, La Coronación y otros. Pero igual tenemos un menor número de eventos que años anteriores, pero los que hemos mencionado van a estar con todas las medidas que se vayan determinando en la mesa interdisciplinaria”.

DOS DÍAS PARA EL CARNAVAL DE LA 44

Édgar Blanco, director del Carnaval de la 44, dijo que “hemos planteado dos eventos en la carrera 44: sábado y domingo de carnaval. Por todo lo que se está viendo, esta vez no va el desfile de la carrera 21, que aglomera más o menos unas 500 mil personas, que no hay cómo controlarlas. Se necesitarían miles y miles de vallas y en logística y no lo tenemos. Lo mismo pasa con el evento de la Carrera 8, La Conquista del martes de Carnaval, tampoco tenemos nosotros cómo responder a las autoridades para controlarlos”.

“Estamos planteando un espacio de dos cuadras, desde la calle 74 hasta la calle 70; colocar allí unas terrazas carnavaleras que albergarían más a o menos unas 6.000 personas. Y haríamos un esfuerzo por transmitirlo por el Canal Uno en directo, que vaya dirigido a más de cuatro millones de personas que estén en sus casas. Esa es nuestra propuesta para evitar aglomeraciones”, agregó Blanco.

Terminó diciendo que a esas 6.000 personas se le pueden controlar exigiendo el carné de vacunación, “con todo el esquema completo y podamos nosotros cumplirle a las autoridades en torno al control de bioseguridad. Estamos esperando las directrices de la Alcaldía de Barranquilla, Secretaría de Gobierno, si ellos van a autorizar la colocación de sillas o no. Pero el tema de nosotros es el de las terrazas carnavaleras para poder controlar el acceso a esos eventos durante dos días”.