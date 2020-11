Lluvias rompen varios tramos de vía Arjona-Variante

Las lluvias del pasado fin de semana también dieron cuenta de la vía Arjona-Variante Mamonal-Gambote, que también comunica con el corregimiento de Rocha, jurisdicción del mencionado municipio.

Al respecto, voceros de la Gobernación de Bolívar explicaron que dicha vía, en su diseño original, fue elevada un metro más de lo que antes tenía, precisamente previendo fenómenos como el de las lluvias, pero las invasiones de agua fueron tan voluminosas que las corrientes pasaron por encima de la carretera, de un lado a otro, pero en pocas partes, debido a que tiene varios box culvert. Sin embargo, el agua logró desprender una parte.

“Lo que sucede --explicaron-- es que, generalmente, los puentes, los box culvert y las cunetas terminan en laderas que son protegidas con piedra pegada, que protege el terreno de la acción erosiva de las lluvias. Pero eso no puede hacerse en toda la vía”.

Añadieron que las aguas pasaron de una finca a otra, pero en partes donde no había piedra pegada, por lo cual las corrientes corroyeron parte del talud, el hombro de la vía y se cayó parte del asfalto.

“Esto último --advirtieron--, no implica que la vía esté mal hecha. No obstante, el contratista asumió la reparación, a pesar de que no podemos achacarle la responsabilidad, además de que esa empresa ya venía resanando algunas fisuras que tenía el asfalto”.

Anotaron que esta vía estaba preparada para soportar aguaceros durante 50 años, “pero lo que sucedió rebasó todos los cálculos, porque los volúmenes de agua que se generaron dentro de las fincas no tienen un cauce definido, sino que se riegan por todo el terreno que encuentren, y uno de esos fue la vía”.

Resaltaron que los puentes, la cunetas y los box culvert evitaron un percance peor, “pero en un mes es probable que la carretera quede nuevamente lista. Esperamos que el invierno no siga haciendo con tanta furia”.