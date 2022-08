Patrullero Iván Acosta: una familia destrozada por el ‘plan pistola’

“A él me lo mataron delante del niño. Estábamos acostados y de repente la voz de un señor que todas las tardes pasa vendiendo peto, el niño le dice papá cómprame un peto, el sale compra los petos y se sientan a tomárselo en la terraza como era costumbre, en ese momento pasa el sicario y le dispara, cuando yo escucho los tiros salgo y lo veo donde el viene con el niño en los brazos y me dice cógelo, cógelo, yo veo a mi niño ensangrentado y pensé que era al que le habían disparado, alcanza a cerrar la puerta y me dice me dispararon.

“Se agarró de las paredes y poco a poco se fue desplomando. Como pude lo levanté y ya estaban llegando los vecinos gritando que abriera la puerta. Se lo llevaron en una moto moribundo para el hospital. Yo tenía la esperanza que se salvara, como pude me subí en una moto y llegue hasta el hospital, allá me decían cálmate, cálmate, me tomaron la presión, me revisaron la barriga y me dijeron tienes que ser fuerte porque ya Iván no está con nosotros”, contó la mujer.

Juliet agrega que “yo no sé cómo me voy a reponer de esto, lo más difícil es responder las preguntas de mi niño que todos los días espera a su papá porque no ha alcanzado a comprender que se fue para no regresar. Siempre le digo y le diré que su papá fue un héroe”.

Reitera su agradecimiento con los compañeros de su esposo quienes han estado todo el tiempo pendiente de su salud y hasta han hecho una colecta para ayudarla económicamente.

Casi con ganas de levantarse de la silla porque ya no da para responder más preguntas y mirando a la distancia dice que espera justicia divina, “él era un buen policía, un hombre bueno, un buen esposo, un buen padre, no merecía morir así”.