Piden garantías en colegios de Santa Catalina y San Jacinto del Cauca

La comunidad estudiantil de San Jacinto del Cauca no se opone a la presencialidad, por el contrario muchos afirman que se puede dar si se garantizan los protocolos de bioseguridad, pero también le exigen a la Secretaría de Educación Departamental la vinculación inmediata de los tres docentes que al parecer faltan.

Romero explicó que el maestro de inglés fue contratado en el 2020 tras más de 12 años de lucha comunal, y en este 2021 otra vez se quedó sin contrato. “El de inglés este año no tiene contrato, el de informática fue trasladado a otro departamento y el de técnica nunca lo hemos tenido. De los ocho docentes que debería tener el colegio apenas hay cinco”, lamentó el hombre.

“Nos faltan tres docentes en la secundaria, no entendemos cómo piden el regreso a la presencialidad en esas condiciones. Fuimos el primer municipio en aplicar la alternancia, fuimos ejemplo, pensamos que nos iban a dar privilegios pero no ha sido así”, aseguró.

Mala Infraestructura

Otra población que solicitó a la Gobernación de Bolívar unas mejoras a la infraestructura del colegio principal, fue Santa Catalina. Allí, la comunidad denunció el mal estado de la Institución Educativa Felipe Santiago Escobar, con sus tres sedes alternas.

“Las sedes de primaria y la sede de bachillerato están en muy malas condiciones, los baños, los salones, los techos, las sillas, en fin, este colegio tiene muchos años sin recibir un mantenimiento de verdad, solo le han hecho retoques. Los papás no aceptamos que nuestros hijos regresen a clases presenciales si no hay arreglos a la infraestructura”, manifestó un poblador que pidió reserva de identidad.

“Aquí la vacunación contra el COVID no ha sido total, va al ritmo de los demás municipios del país, estamos en la etapa de 40 años en adelante, todavía falta mucha gente por vacunar y no queremos que nuestros hijos queden expuestos en un colegio que no ofrece las garantías, primero deben adecuarlo y después vemos si los mandamos o no”, puntualizó el denunciante.