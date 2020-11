Primera exportación de ñame de El Carmen a la UE

Exportar es un sueño grande, difícil de alcanzar para los campesinos y pequeños productores.

La razón: siempre se necesitan volúmenes importantes y la constancia de los aspirantes.

Es más difícil aún para un reinsertado, sobre todo si está empezando y a veces sufre de discriminación.

Pero no fue imposible para campesinos y reinsertados del municipio El Carmen de Bolívar.

Ellos lograron producir el ñame tipo exportación que la empresa Cattleya Fruits envió, en su primer contenedor, rumbo al mercado de la Unión Europea, a través de las terminales del Grupo Puerto de Cartagena.

José David González, gerente de Cattleya Fruits SAS, dice haberle apostado a brindar oportunidades a la población vulnerable de El Carmen de Bolívar.

Ahora, considera que cuenta con los mejores productores de ñame de la región, muchos de ellos campesinos con predios propios, asociaciones de pequeños productores y personal reinsertado, quienes reciben ayuda del Gobierno y de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), para desarrollar ese tipo de cultivos.

El sueño se inició hace cuatro años, cuando llevó el primer contenedor de ñame a los Estados Unidos, consolidando 50 contenedores al año.

En 2019 abrió mercado en Puerto Rico, isla a la cual lleva 20 contenedores al año, a través de las terminales del Grupo Puerto de Cartagena.

Desde ahora comienza una nueva gestión con la primera exportación de ñame rumbo a España, donde, según él, será redistribuido adicionalmente por el comercializador a Francia, Italia y Portugal.

Se trata, para iniciar, de un contenedor quincenal, con 22 toneladas de ñame, hasta mayo de 2021.

González sostiene haber identificado en el Grupo Puerto de Cartagena la mejor opción para sus exportaciones, por la conectividad que le brinda, la cual es catalogada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), como la mayor de América Latina, al conectar 750 puertos en 140 países.

“En una reunión que hizo el Gobierno con 60 productores de la región, identifiqué los que podían ser los mejores agricultores. Quise hacer una contribución importante. Les doy un precio justo y les capacito para que el producto tenga la mayor calidad posible. Ellos hacen un proceso artesanal, no son bultos que tiran y estropean. Se hace mediante canastillas. El encadenamiento de ese proceso es delicado y óptimo, para garantizar lo mejor”, explica González, quien añade que “me di cuenta de que los productos colombianos no tradicionales apelan a sentimientos de identidad étnica en los millones de compatriotas que están en el exterior. El ñame es muy apetecido, la experiencia me ha mostrado que se abre un buen camino para el ñame de El Carmen de Bolívar en el exterior”.