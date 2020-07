Rector bolivarense postulado a la medalla “Luis Carlos Galán”

El profesor Geovani Cogollo Moreno, rector de la “Institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo”, del municipio de Turbaco, recibió confirmación oficial para ser postulado a la medalla “Luis Carlos Galán”, de lucha contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos, que otorga el Congreso de la República de Colombia.

Este reconocimiento se debe al modelo de educación por la “Solidaridad y para la Solidaridad”, que el maestro viene impartiendo desde hace más de 14 años, como docente y rector del departamento de Bolívar.

Cogollo es reconocido internacionalmente por sus proyectos de investigación y gestión de liderazgo educativo en la región.

Ha sido galardonado por el “Premio Compartir al Mejor Rector de Bolívar 2016” y “Premio Afrocolombiano del año en Educación”,

Es ingeniero químico de profesión y magister en Educación. Ha representado en varias oportunidades a Colombia, en diferentes escenarios pedagógicos internacionales como Cuba, Estados Unidos, España, Argentina, México, Italia y Chile.

En este último país recibió, por parte del Comité Científico de la Red Iberoamericana de Pedagogía, el premio “Mención de honor al mérito Iberoamericano, Pedagógico, Investigativo y Ciudadano 2019”.

Esta distinción fue otorgada en la ceremonia de homenajes y certificaciones del “IV Simposio Internacional de Educación”, realizado en la Universidad Católica del Maule, Talca, Chile, dejando siempre muy en alto el nombre del sistema educativo oficial de Bolívar.

Cuenta que hace 14 años inició formalmente su trabajo social en beneficio de Turbaco, empezando con el proyecto pedagógico “La clase mas larga”, ayudando a muchos niños enfermos con cáncer de la Fundación Esperanza de Vida ‘FUNDEVIDA’, entregando recursos económicos a esta noble causa.

Después de este inicio, vinieron “más clases más largas”, de 15, 16, 24 y 74 horas continuas de solidaridad y amor por muchos necesitados.

Adicionalmente, ha realizado teletones y clases virtuales, donde de igual manera, ha brindado una mano solidaria educando siempre en valores humanos.

“Todo este trabajo no ha quedado allí, desde hace 5 años, al iniciar el calendario escolar me he dedico a recolectar y entregar útiles y kits escolares a muchos niños de escasos recursos del municipio de Turbaco. De igual manera cada diciembre, junto a mi equipo de trabajo recolectamos y entregamos alimentos no perecederos para muchos niños enfermos con cáncer de toda la costa, adscritos a ‘FUNDEVIDA’ Fundación esperanza de vida con sede en el Caribe colombiano”, precisó el docente.

El rector, agregó, que desde hace más de dos años, inició con el programa ‘Almuerzos Felices’, que entrega 100 almuerzos a niños en diferentes sectores del municipio de Turbaco, superando la cifra de los 3000 almuerzos entregados. Posteriormente implementó el programa ‘Mercados Felices’, el cual, en este tiempo de pandemia, ha entregado más de 400 ayudas humanitarias con el apoyo solidario de muchos ciudadanos.

“Tenemos claro que trabajamos para Dios y que debemos seguir, insistir, persistir y jamás desistir en el propósito que Dios nos ha encomendado desde nuestra labor como educador. Siempre trabajando en el servicio y para servir, hemos podido educar mediante la solidaridad y el ejemplo, rescatando con nuestras ejecutorias la transparencia, la honestidad y la integridad, valores fundamentales de todo servidor público”, aseveró Cogollo Moreno.

Para la medalla “Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción”, que otorgan las comisiones de ética del Congreso de la República de Colombia, podrán ser postulados, personas naturales o jurídicas que, por su dedicación, trabajo y ejecutorias, se hayan destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción y los valores ciudadanos. Esta condecoración no contempla requisito de edad.

Anualmente y en cumplimiento de la Ley 668 de 2001, corresponde a las Comisiones de Ética del Congreso de la República, realizar la selección y elección de las personas que en la celebración del “Día Nacional de Lucha Contra la Corrupción”, son condecoradas por el Congreso de la República con las medallas “Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción” y “Pedro Pascasio Martínez de ética republicana”, por su destacado trabajo contra este flagelo y la promoción de los valores éticos ciudadanos.

Por último, el rector, aseguró que el docente de educación secundaria y media de Iberoamérica, debe incorporar a su práctica pedagógica elementos de acción y construcción, pero ante todo de gestión, que posibiliten en los estudiantes, un verdadero cambio desde el aprender a conocer, el aprender a vivir juntos, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a aprender, promoviendo individuos íntegros y comprometidos con el tejido social.