3 maneras de fortalecer tus defensas y no solo contra la COVID

¿Recuerdan aquello de “lo que no se usa se atrofia”?, pues bien, esa sentencia popular aplica perfectamente para el sistema inmunológico. Después de más de un año aislados intentando cuidarnos de la COVID-19, has retomado tu vida y quizá ahora te parece que cualquier sereno te resfría. No es tu impresión: sí está pasando y César Muñoz, médico pediatra y magíster en Inmunología, nos explica los motivos y, por supuesto, nos cuenta cómo contrarrestarlo.

“Cuando empezamos a protegernos con el tapabocas y con el aislamiento social, estuvimos en menos contacto con las bacterias, con los virus, con todo lo que nos rodea, y eso hizo que el sistema inmunológico perdiera ese entrenamiento que necesita para mantenerse activo”, asegura el doctor Muñoz. Lea aquí: Lo que pasa cuando sus defensas están “muy bajas”