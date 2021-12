4 consejos para que tu mascota no sufra con los estallidos de pólvora

Imagina. Estás en tu casa y de repente comienzan unos estallidos tan absurdos que no puedes ni siquiera escuchar tus pensamientos. ¿Y tu corazón?, a mil. Sientes que el aire se te escapa de los pulmones y se te hace tan difícil respirar. ¡Pum, pum! Necesitas escapar antes de que estalle también tu corazón, ese órgano enloquecido que se te quiere salir del pecho, y arrancas a correr porque -crees- de eso depende tu vida, pero no escuchaste el carro al cruzar la calle. Era Nochebuena, decían todos, pero terminó convertida en una pesadilla: ahora estás en la camilla de un hospital y no hay un centímetro del cuerpo que no te duela. Lee aquí: No más quemados por pólvora: ‘Donde hubo fuego, secuelas quedan’

Asusta, ¿verdad? Esa es la escena que podría protagonizar tu perro en Navidad o Fin de Año por culpa del uso indiscriminado e irresponsable de la pólvora pirotécnica que tan de moda se pone por estas fechas. Y es que los estallidos de la pólvora pirotécnica pueden causar un estrés intenso para los caninos y los felinos y, de paso, desembocar en consecuencias graves para su salud, incluso, mortales.