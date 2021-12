6 recomendaciones para pacientes con VIH

La falta de conciencia es una de las problemáticas, primero porque no se están adoptando las medidas suficientes para evitar la transmisión, y segundo, algunos que la padecen no se están beneficiando de los tratamientos correspondientes.

Existen mitos y cierta desinformación sobre la infección del VIH. Lo primero que pasa por la mente de algunas personas es la muerte. Y no, esa batalla, aunque difícil, se puede hacer.

Palabras más, palabras menos, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una enfermedad de transmisión sexual, que al dañar el sistema inmunitario le quita la posibilidad al cuerpo de luchar contra dicha infección, pues se suele diagnosticar cuando ya ha evolucionado a la etapa más crítica: el Sida ataca de manera silenciosa y pueden pasar años para que las personas observen los síntomas. Aunque sí hay tratamientos que retrasan la evolución, no existe una cura para esta enfermedad. El tratamiento antirretroviral ha reducido el número de muertes en muchos países, gracias a que los pacientes que reciben diagnostico oportuno, pueden acceder a un procedimiento médico que mejora su calidad de vida. ( Lea aquí: Pandemia COVID aleja a la ONU de su meta de acabar con el sida en 2030 )

Las personas dejaron de asistir a los centros de salud para realizarse pruebas de detección y, quienes fueron diagnosticados en este período, tardaron en comenzar el primer esquema de su tratamiento por temor a ser contagiados de COVID-19. Esto generó gran preocupación al personal médico, pues los mismos pacientes se negaban la oportunidad de combatir el virus, “la principal recomendación es no dejar de asistir a los controles, sean virtuales o presenciales, estar muy al pendiente de tomar sus exámenes, no interrumpir el tratamiento y seguimiento que reciben por parte del programa”, explicó el doctor Gerson Arias, médico infectólogo de la Clínica El Country. A causa de la crisis por el COVID, se recomienda a los pacientes diagnosticados mantener los cuidados necesarios para evitar que evolucione la enfermedad en su organismo y el contagio de coronavirus. Además, asumir su responsabilidad para ayudar a prevenir la propagación del VIH. ( Le puede interesar: Historias sobre VIH: cuando más oscurece es que ya va a amanecer )

Especialistas de la Clínica El Country y Clínica La Colina, le brindan 6 recomendaciones a pacientes portadores del virus:

1. Siempre informar a sus parejas si es portador del virus para que ellas también puedan hacerse la prueba. Y si son positivas, puedan acercarse de forma temprana para recibir el tratamiento adecuado.

2. Cada EPS o asegurador tiene un programa para atención de personas que conviven con el VIH, que implica asistir a controles y tomarse los medicamentos que les formulen de forma estricta, siguiendo las indicaciones del médico.

3. Deben asistir a la toma de exámenes, pues se requieren controles paraclínicos cada seis meses, pero dependerá de cada caso para evaluar que no tenga ningún tipo de problema con los medicamentos o que no adquieran nuevas infecciones. También para detectar a tiempo la presencia de alguna otra infección de transmisión sexual o el control de alguna enfermedad no relacionada con el virus.

4. El uso constante de preservativo evitará la adquisición de nuevas infecciones de transmisión sexual o una reinfección por VIH.

5. Alimentación sana, limitar al máximo el consumo de alcohol y erradicar la ingesta de sustancias psicoactivas, dado que éstas afectan la acción de los medicamentos del tratamiento e impiden que el paciente tome las precauciones adecuadas de protección al momento de tener relaciones sexuales debido a la alteración del juicio.

6. Hacer ejercicio regular porque las personas con VIH tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o de enfermedades osteoarticulares.