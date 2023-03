¿Adiós al tacto rectal para detectar el cáncer de próstata?

Sin embargo, estudios publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (en inglés: National Library of Medicine o NLM) han demostrado que este examen no es verídico en todos los casos. El más reciente de ellos se denomina ‘Resultados a los 15 años después del control, la cirugía o la radioterapia para el cáncer de próstata’ y se divulgó el pasado 11 de marzo. Lea: Cáncer de próstata: la importancia de ir al urólogo

Explicó lo que esto significa: “Es decir, si yo hago un test y resulta positivo o anormal, ¿qué tan cierto es que esa persona tiene cáncer de próstata?, ¿qué tan cierto es que el test está diciendo la verdad? En ese sentido, hacer un tacto rectal para encontrar cáncer de próstata en una persona asintomática no tiene mucho valor, es casi como tirar una moneda y eso es lo que han demostrado estudios hechos con miles de pacientes, que realmente el tacto rectal no encuentra cáncer de próstata temprano, es decir, no nos sirve para determinar si una persona tiene cáncer de próstata cuando no tiene síntomas”.