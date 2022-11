Así es la enfermedad incurable que tiene el ganador de La Voz Senior 2022

Clínica Mayo.

Para entender por qué este hombre pensó que su salud se deterioraría tanto, le explicamos qué es el párkinson y cuáles son las complicaciones que puede generar.

¿Qué es el párkinson?

“El párkinson es un tipo de trastorno del movimiento que ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina”, explican desde MedLine Plus, el servicio en el servicio de información en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. Algunas veces estos casos son genéticos, pero no se reproducen en el mismo núcleo familiar. Le puede interesar: Vivir bien con Parkinson es posible

Causas

Expertos de la Clínica Mayo explican que con la enfermedad de Parkinson, algunas neuronas del cerebro se degradan o mueren progresivamente: “Muchos de los síntomas obedecen a una pérdida de las neuronas que producen dopamina, un tipo de neurotrasmisor del cerebro. Cuando los niveles de dopamina disminuyen, esto causa una actividad cerebral anormal, lo genera trastornos del movimiento y otros síntomas que produce la enfermedad de Parkinson”.

Aunque se desconoce la causa principal de la enfermedad de Parkinson, estos son algunos de los factores que influyen, de acuerdo con la Clínica Mayo: