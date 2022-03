Así es la enfermedad que padece Yanfry, el niño de TikTok

Yanfri es un niño del municipio de Itsmina, en el Chocó, que a sus 4 años ganó reconocimiento en la red social TikTok gracias a su peculiar forma de caminar, además de su ternura y particular forma de expresarse, pues en sus videos demuestra su personalidad.

A pesar de toda la alegría que este pequeño le trajo a la comunidad cibernética, su madre se encargó de avisarles a sus seguidores hace unos meses que el menor padece una enfermedad, razón por la cual depende de algunos medicamentos, y cuenta que en su familia no cuenta con los recursos económicos para asumir los gastos del tratamiento para el hipotiroidismo. Lea aquí: Las 4 señales del cáncer de tiroides

Por otra parte, a muchos internautas les sorprendió que un niño tan pequeño como Yanfri pudiera tener esta enfermedad. Por esta razón, expertos de la Clínica Mayo explican en qué consiste esta patología y cuáles son sus síntomas.



¿Qué es el hipotiroidismo?

Especialistas de la Clínica Mayo explican que el hipotiroidismo es un trastorno en el que “la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales” y aunque no suele causar síntomas en sus primeras etapas, sin embargo, sí puede causar numerosos problemas de salud si no se trata a tiempo.