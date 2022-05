Aspectos a tener en cuenta a la hora de determinar su peso ideal

Peso y estatura son una de las asociaciones más populares para determinar si se tiene o no un peso saludable. Se indaga sobre ellas pasa saber qué tan adecuada es la relación entre una y otra medida. Técnicamente se la conoce como Índice de Masa Corporal (IMC) y en los últimos años ha sido reevaluada por los expertos en vista de que se ha encontrado que no es precisa para determinar si un individuo tiene o no un peso saludable. Se necesitan más variables.

De forma tradicional y extendida el sobrepeso y la obesidad han sido medidos a partir del IMC —la división del peso total entre la estatura al cuadrado, por ejemplo, 80 kg divididos entre 1.75 m al cuadrado (1.75 m x 1.75 m)—. Así, a día de hoy, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, se dice que un adulto tiene sobrepeso si su IMC es igual o superior a 25, obesidad si es igual o superior a 30 y bajo peso si es menor a 17.5.

Con el paso de los años, sin embargo, se ha visto que el IMC como medida individual puede ser poco efectiva a diferencia de su utilidad a nivel colectivo o poblacional para saber en promedio cómo está la población y tomar medidas de salud pública.

Luis Felipe Bedoya Bedoya, nutricionista dietista, magíster en Nutrición Deportiva y docente de la Universidad CES, ejemplifica: “En el país tenemos la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (Ensin) que nos muestra, a partir del IMC, que para 2005 la delgadez estuvo en un 3,9 % mientras que para 2015 estuvo en 2,4 %, y la obesidad, que estuvo en un 46 % pasó a un 56 %”.