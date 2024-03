Cáncer de cuello uterino: vacunarse es la principal forma de prevención

El virus del papiloma humano (VPH) se transmite por el contacto íntimo de piel, es una infección de transmisión sexual tan común que cualquier persona se puede contagiar a los pocos meses o años de iniciar la actividad sexual y en algunos casos, desarrollar alguna variante de cáncer relacionada con el virus. Lea: Cartagena acogerá el primer foro mundial contra el cáncer de cuello uterino

Para prevenir estas enfermedades existen alternativas y un esquema de vacunación contra el VPH que permitirán llevar una vida sexual y reproductiva más sana. El esquema de vacunación suele aplicarse a hombres de 9 a 26 años y a mujeres entre 9 y 45 años. En otras edades puede ser aplicada bajo orden médica en tres dosis.

En ocasiones cuando el virus no es tratado o el sistema inmune no logra controlarlo, puede provocar cambios en las células del cuello uterino, lo que conduce a lesiones precancerosas que, de no tratarse, pueden desarrollar cáncer cervicouterino, el cual tarda de 15 a 20 años en manifestarse tras una infección por VPH. Por eso, el doctor Giovanni Guerrero, director nacional de Gestión Clínica y Calidad de Profamilia, comparte algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de prevenir o tratar el VPH.