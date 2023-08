Colombiano gana patente en EE. UU. por catéter que salva vidas de bebés

Una patente, es decir, el derecho exclusivo que se le otorga al creador o inventor de un producto o servicio, le fue concedida al bogotano Alberto García Torres, cardiólogo pediatra de la Fundación Cardioinfantil, nada menos que por la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (USPTO) de Estados Unidos. Lea: ¿Quieres prevenir las enfermedades cardíacas en tus hijos?, te contamos cómo

Se trata del ‘Horseshoe-shaped guide catheter and procedure for ductus arteriosus angioplasty in newborn and infant patients’ o catéter guía en forma de herradura y procedimiento para la angioplastia del conducto arterioso en pacientes recién nacidos y lactantes (en español), mismo al que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia le otorgó una patente de invención, a través de la Resolución 17360 del 28 de mayo de 2019.

En entrevista con El Universal, Alberto García Torres, inventor del catéter en forma de herradura, contó cuál es el objetivo del dispositivo desarrollado en la Fundación Cardioinfantil (FCI), en colaboración con investigadores del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes.