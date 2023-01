¿Cómo hago para que mi hijo deje el vape?: fármacos y psicólogos

El uso de cigarrillos electrónicos se conoce como “vapear” o vaping y es una actividad que se ha popularizado en los adultos jóvenes y adolescentes con la creencia de que “no son tan dañinos como los cigarrillos convencionales”. Por esa razón, expertos han alertado del “incremento exponencial” del consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores, sobre todo entre los jóvenes.

Un informe del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) reveló que, el consumo de tabaco en cualquiera de sus formas ocasiona cada año en países como España, al menos, 69 mil muertes prematuras y más de 1,7 millones de años de vida perdidos.

“Hay países como Nueva Zelanda que han prohibido la venta de tabaco a las personas nacidas a partir de 2009. Sin embargo, en España observamos cifras muy altas de adolescentes que usan los cigarrillos electrónicos por considerarlos inocuos. Estamos poniendo el punto de mira en el cigarrillo habitual cuando deberíamos centrarnos en el cigarrillo electrónico, que es la nueva epidemia del siglo XXI”, ha comentado el doctor Allan Sam, neumólogo de MD Anderson Cancer Center Madrid.

Esta tendencia viene refutada por datos como los recogidos por el Ministerio de Sanidad que demuestran que, en 2018, un 48,4 por ciento de los estudiantes de 14 a 18 años había utilizado en alguna ocasión cigarrillos electrónicos, y esta cifra va en aumento.

Además, "según datos de la última estadística de salud que se llevó a cabo, 2 de cada 5 adolescentes de entre 16 y 19 años se considera vapeador habitual, con un consumo mínimo de 2 días por semana", añade el neumólogo.

Aunque por el momento no se dispone de evidencia científica de los posibles daños que pueden provocar los vapeadores sin nicotina, “sí que sabemos que, los que llevan nicotina, generan adicción igual que un cigarro normal y que, en cualquiera de estos dispositivos, la glicerina que se genera al calentar el producto es muy cancerígena” argumenta el experto. Así, añade, “aunque se posiciona como algo inocuo, no nocivo o no tan malo para la salud, aún no se puede medir su impacto real en el organismo”.