Cómo se lee el etiquetado nutricional de los alimentos

¿Cómo leer el etiquetado? ¿Qué muestra?

La Administración de Alimentos y Medicamentos - FDA señala que en la parte debajo de Información Nutricional se muestra cuántas porciones hay en el paquete y de qué tamaño es cada porción. Los tamaños de las porciones se dan en medidas familiares, como “tazas” o “pedazos”. Si tiene más de una porción ya sabe que está comiendo el doble o el triple de las grasas, sodio y demás componentes.

Debajo se especifica cuántas son las calorías, recuerde que las calorías indicadas equivalen a una porción del alimento.

Luego se muestra el porcentaje de valor nutricional, que le dice cuánta grasa o azúcar contiene dicho alimento y cómo contribuye o perjudica a su dieta diaria. En este punto debe analizar si le hace bien o mal.

La última parte del etiquetado señala en resumen, la cantidad de vitamina A, vitamina C, calcio y potasio etc que contiene. Si tiene 0 (Cero) ya sabe que no es muy saludable que digamos.

Para que tenga una referencia, según la Organización Mundial de la Salud, el valor diario para el sodio es de menos de 2,300 miligramos (mg) al día. En cuanto a las grasas para evitar un aumento malsano de peso, estas no deberían superar el 30% de todo lo que come en el día, es decir, de la ingesta calórica total.

Por el lado del consumo de azúcar libre, debe ser menos del 10% de la ingesta total diaria.