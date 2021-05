Cuando el COVID da por segunda vez, suele ser más severo

En los cuatro casos, la primera infección se produjo con síntomas leves, mientras que en el segundo contagio los síntomas fueron más frecuentes y más fuertes, pero no requirieron hospitalización.

Ahora, de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Oswaldo Cruz, el mayor centro de investigación científica de Brasil y América Latina, las personas infectadas con el virus de forma leve, y que no requirieron ser hospitalizadas, pueden no producir respuesta inmune, con lo que aumentarían las posibilidades de reinfección, incluso, con la misma variante que las contagió la primera vez.

Sin embargo, investigaciones de otros países han sugerido que esa inmunidad natural duraría tres meses y otros, seis. En conclusión: no se ha escrito el punto final del tema.

Más de un año después del comienzo de la pandemia, la ciencia no ha podido responder con certeza esa pregunta.

Ese no es el único caso de contagiados asintomáticos que se infectan por segunda vez en cuestión de meses y que sufren un COVID-19 más severo, ¿pero por qué ocurre? ¿Qué pasa con los anticuerpos?, ¿siempre los generamos, por muy leve que haya sido el primer contagio? ¿Y cuánto dura esa inmunidad natural?

El esposo de mi mejor amiga fue un COVID positivo asintomático en abril del 2020 y justo un año después volvió a contagiarse, pero la segunda vez el virus no se mostró tan “benévolo”: él padeció -y vaya que esa es la palabra precisa- desde una fiebre tan intensa como una diarrea de ocho días, pasando por mareo, hasta llegar a una fatiga que jamás había experimentado su cuerpo de treinta y tantos, entre otros síntomas que lo confinaron a la cama por días completos.

3. ¿Entonces un segundo contagio del nuevo coronavirus suele ser más severo?

El doctor Gregory Poland, de la prestigiosa Clínica Mayo, responde: “Sí, puede ser más grave, en particular si es una variante viral diferente y si la infección previa ha debilitado el sistema inmunitario”.

Respecto a la respuesta del doctor Poland, cabe agregar otro hallazgo del estudio brasileño: si una persona resulta reinfectada por la misma variante “se debe a que el paciente no habría creado una memoria inmunitaria” y para el caso de otra variante, esto sucedería porque ella “escaparía” de la vigilancia y no sería reconocida por la memoria generada anteriormente, por ser un poco diferente. (Le puede interesar: Gregory Poland: “Estamos en la fase más peligrosa”)

“Estas personas (las reinfectadas) no tuvieron realmente una inmunidad detectable hasta después de la segunda infección. Esto nos lleva a pensar que para una parte de la población que tuvo la enfermedad de forma leve no basta solo una exposición al virus, sino más de una, para tener cierto grado de inmunidad”, explicó Thiago Moreno, coordinador del estudio de Brasil; también asegura que solo se ha estudiado la posibilidad de contagiarse dos veces con COVID-19, pero no descarta que una tercera pueda darse.

“No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad después del COVID. Una persona podría ser vulnerable a una nueva reinfección o incluso a contraer una variante diferente”, concluyó.