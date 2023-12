¿Cuántas horas entrenas a la semana? Superar este límite se considera adicción

Once horas, 21 minutos y 15 segundos: eso es lo que tardó Flora Colledge desde que saltó al fiordo Hardangerfjord en Noruega hasta que llegó a la meta en la cima del Gaustatoppen, de 1.883 metros de altura. “Ha sido un sueño hecho realidad”, dice esta británica de 37 años sobre su victoria en el triatlón Norseman de este año. “Era mi quinto intento de ganar esta carrera”.

Tras dos segundos puestos en 2019 y 2021, Colledge subió por fin a lo más alto del podio y ya es campeona del mundo de XTri (triatlón extremo). Además de la distancia Ironman (3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera a pie), existe el desafío adicional del perfil del recorrido: en el Norseman hay que superar unos 3000 metros de desnivel en bicicleta y en maratón hay que superar más de 1800 metros de desnivel. Pero Flora Colledge no es solo una deportista extrema, sino también una científica que investiga el fenómeno de la adicción al deporte. Ésta se define como una actividad deportiva compulsiva y excesiva. Lea: Esta es la señal para que te conviertas en runner: 12 beneficios de correr

Cuídese del riesgo de adicción

“Llegué a abordarlo porque yo mismo me sentía en peligro. El tema me eligió a mí”, cuenta Colledge a DW y se ríe. “Como atleta de alto nivel, me parece apasionante examinar las diferencias entre la adicción al deporte como trastorno y el entrenamiento con una gran intensidad que puede hacerse de forma saludable”.