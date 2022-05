Día de la higiene menstrual: desmintiendo los mitos de la menstruación

“Por el contrario, la salud de la mujer resultará estar mermada cuando no se cumplen estas premisas, habitualmente por algún tipo de trastorno, como el síndrome premenstrual y la dismenorrea -dolor-, o debido a que sea irregular, incluso no se presente durante cierto tiempo”, contrasta la especialista en suelo pélvico.

Ahora, cualquier aspecto físico y psicológico relacionado con la salud y el bienestar de las mujeres se debe abordar de forma transversal en una sociedad cada vez más exigente con la absoluta igualdad de género. Lea aquí: En Cartagena, 10 mil mujeres tienen dificultades para atender su menstruación

“Hasta bien entrado el siglo XX no se comenzaron a tratar sistemáticamente los temas de la anticoncepción, el embarazo o las enfermedades de las mujeres, ya que a lo largo de la historia esas cuestiones habían estado invisibilizadas en todos los niveles sociales”, destaca la Dra. Carmen Sala Salmerón, tocoginecóloga de Barcelona.

“Mi propia adolescencia nos valdría de ejemplo -expone-. Mi madre me decía que en los días de la regla no me podía duchar y tampoco lavarme el pelo. Además, en verano no me dejaban tomar helado. En mi casa, la menstruación era un tema en el que no cabían el debate y mucho menos la discusión”.

“Mujeres y, sobre todo, hombres. Este es un pequeño resumen de curiosidades y mitos para comprender el sufrimiento intrínseco y extrínseco por el que pasan las mujeres día tras día, aún más durante su ciclo menstrual”, subraya.