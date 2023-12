El ‘estallido’ silencioso del triquitraque

Aquella mañana de enero, una infortunada seguidilla de hechos estalló en una profunda y abrumadora crisis que puso a toda la familia de Juana María Pallares Bolívar ‘contra el suelo’. Lo que comenzó como un dolor de estómago para su hija María Ángel Puertas Pallares, de 7 años, asomó rápidamente las luces de una tragedia a sus vidas.

La pequeña “nunca se había enfermado”, según comenta su mamá, pero el 31 de diciembre del año pasado, unos síntomas extraños comenzaron a aparecer. “Yo pensé que era por una salchipapa que se había comido y le compré unos medicamentos”, recuerda. (Lea también: Cuida lo que más amas: que la pólvora no dañe tu Navidad)

Sin embargo, contrario a mejorar, todo empeoró estrepitosamente. “El 1 de enero, en la madrugada, la niña tenía dolores más fuertes. Comenzó a decir incoherencias. Entonces la llevé hasta el puesto de salud”, refiere.

“Los médicos me preguntaban si, de pronto, yo había echado algún veneno, pero obviamente no, en mi casa no se utiliza eso. En eso, la niña comenzó a presentar lunares de sangre en la piel”, añade Juana. Su estado grave requirió una remisión a un hospital de mayor nivel.

Los análisis de sangre mostraban alteraciones en el hígado de la pequeña y en otras enzimas. Todo apuntaba a una intoxicación y, para ese punto, sus órganos empezaron a fallar, pero los médicos desconocían a ciencia cierta el origen. En solo horas, la pequeña María Ángel empeoró tanto que los especialistas vaticinaban lo peor.

Con la ayuda de una sicóloga, la niña confesó el origen de sus repentinos males: una ‘amiguita’ le había dado a comer triquitraque. El peligroso elemento de pólvora estaba en el organismo de la pequeña y, entonces, los médicos emprendieron una frenética carrera por su vida.