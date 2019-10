El paciente frente a la artritis reumatoide

Las enfermedades autoinmunes ocurren porque el sistema de defensas del organismo se ataca a sí mismo, y eso es lo que pasa con la artritis reumatoide. Sus características son dolor, tumefacción y rigidez en las articulaciones, además de síntomas generales como cansancio, sensación de malestar, fiebre ligera, inapetencia y pérdida de peso corporal. Con el tiempo, esta enfermedad puede afectar incluso la piel, los vasos sanguíneos, el corazón, los pulmones, los ojos y la sangre. Afecta más a las mujeres que a los hombres durante la adultez mayor, pero puede presentarse en cualquier etapa de la vida. Ayer, se celebró en todo el mundo el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, y los reumatólogos Ana María Arredondo y Elías Forero, ambos miembros de la Asociación Colombiana de Reumatología, responden unas preguntas en torno a la enfermedad.

Inflamación de una o más articulaciones: aumento del volumen de la articulación (inflamación) asociado a disminución del movimiento y aumento del calor local. Rigidez matinal: entumecimiento e incapacidad de mover una o varias articulaciones durante más de 15 minutos al despertarse. Sensación de fatiga, falta de energía y fuerza, fiebre, cansancio, pérdida de apetito y peso sin causa evidente.

Síntomas

¿Cuál es la duda más frecuente

en los pacientes frente a la AR?

Doctora Ana María: La duda más frecuente de los pacientes con artritis reumatoide es cuál es la causa de la enfermedad y si tiene cura. En realidad, la causa de la artritis reumatoide es desconocida. Están involucrados factores genéticos, ambientales, algunas condiciones como la enfermedad periodontal y algunos hábitos como el tabaquismo. Se conjugan varios factores para la enfermedad. No existe ningún tratamiento que la cure, pero sí se controla. Si el paciente hace caso a todas las recomendaciones del reumatólogo, puede llevar una vida normal.

¿Qué deben evitar durante el tratamiento?

Doctora Ana María: El paciente debe evitar el tabaquismo, consumir bebidas alcohólicas, el sedentarismo y definitivamente no debe acudir a tratamientos alternativos que no tienen ninguna evidencia para el tratamiento de la enfermedad. No es necesario que retire ningún alimento de la dieta.

¿Por qué la familia debe estar involucrada?