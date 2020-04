El papel periódico no te contagiará del coronavirus

Desde el 31 de diciembre de 2019, cuando se descubrió el primer caso del nuevo coronavirus en China, no ha habido ningún incidente documentado en el que el virus COVID-19 se haya transmitido a través de un periódico impreso, una revista o un paquete de impresión en el mundo. ¿Quiénes lo dicen? La Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) y los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. (NIH, siglas en inglés), entre otros.

Hay un hecho indiscutible que soporta tal afirmación, además de los registros: los científicos han descubierto que la forma en que se transmite el virus es, principalmente, de persona a persona, a través de las gotículas que expulsamos al hablar, toser o estornudar. (Lea aquí: Así responde El Universal al COVID-19)

Ahora bien, ¿qué pasa con el papel? Dejemos que la ciencia responda:

1. Como dice la OMS, “la probabilidad de que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y el riesgo de contraer el virus que causa COVID-19 un paquete que se ha movido, viajado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo”.

2. Earl J. Wilkinson, director ejecutivo y CEO de la Asociación Internacional de Medios de Noticias, explica en su artículo ‘Cero incidentes de transmisión COVID-19 desde superficies de impresión’ un hecho interesante: un estudio publicado en el New England Journal of Medicine “mostró la estabilidad variable del coronavirus en diferentes superficies”.

“El coronavirus dura más en superficies lisas y no porosas. Los investigadores encontraron que el virus aún era viable después de tres días en plástico y acero inoxidable”, pero eso no es tan siniestro como parece: la fuerza del virus disminuye rápidamente cuando se expone al aire. “Debido a que el virus pierde la mitad de su potencia cada 66 minutos, es solo un octavo como infeccioso después de tres horas cuando aterrizó por primera vez en una superficie”. El virus no era viable después de 24 horas en cartón y lo era aún menos cuando se exponía al aire. “Para el papel de periódico, que es mucho más poroso que el cartón, la viabilidad del virus es probablemente aún más corta”. (Vea el video Así responde El Universal a la pandemia de coronavirus)

3. Los periódicos son aún más estériles debido a la tinta y al proceso de impresión por el que pasan. Wilkinson n una entrevista con la BBC Radio Scotland, el virólogo del Centro John Innes, George Lomonossoff, desacreditó la idea de la transmisión a través del papel de periódico: “Los periódicos son bastante estériles debido a la cómo se imprimen y el proceso por el que han pasado. Tradicionalmente, la gente ha comido pescado y papas fritas por esa misma razón. Entonces, toda la tinta y la impresión los hace realmente estériles. Las posibilidades de eso son infinitesimales”.