“El que se va a matar no avisa”, un falso prejuicio sobre el suicidio

Tomarla en serio y escucharla. Eso es lo primero que usted debe hacer si una persona le comenta que quiere suicidarse, y es muy importante que lo haga porque de ese modo puede prevenir un desenlace fatal.

“El que se va a matar no avisa” es un prejuicio alejado de la realidad. No debemos suponer a priori que quienes amenazan con suicidarse buscan llamar la atención, pues cada caso es diferente y “pueden terminar suicidándose aunque no sea su intención original”, asegura Alex González Grau, psiquiatra y psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia clínica. Lea: Salud mental en Cartagena: ¿Por qué los jóvenes merecen ser escuchados?

De hecho, la gran mayoría de personas que se han suicidado lo han avisado mediante palabras. “De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ocho de cada diez personas que se suicidan lo avisan mediante palabras, una de diez transmite el mensaje mediante sus actos, y una de cada diez lo hace sin avisar. Las personas avisan porque están en medio de un conflicto entre su parte sana y su parte enferma. Los que no avisan tal vez no quieran recibir ayuda o sencillamente no tienen a quien avisarle”, precisa González.